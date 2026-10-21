Armengol anima a PP y Vox, "como aliados ideológicos" de Milei, a censurar los insultos a Sánchez

La presidenta del Congreso, Franciana Armengol, durante un almuerzo informativo del Club del Siglo XXI, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha señalado que el PP y Vox, en tanto que "aliados ideológicos" del presidente argentino, Javier Milei, deberían salir a defender a la Presidencia del Gobierno de los insultos que ha proferido este miércoles contra Pedro Sánchez.

En un acto organizado por Nueva Economía Forum, Milei, ha calificado a Sánchez de "dictador", "corrupto" y "ladrón", ha animado a "sacar a los socialistas a patadas" del poder y ha defendido que sus "amigos", el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tienen ideas para acabar con la "decadencia" en España.

Preguntada por estas palabras, Armengol ha dejado claro que ideológicamente está "en la antípodas" de Milei pero que no puede compartir, "y ningún dirigente político, sea o no de la oposición, tampoco", es que cualquier presidente venga a España a insultar en este caso a Sánchez.

"ES DE PRIMERO DE EDUCACIÓN"

A su juicio, lo "razonable" sería que sus "aliados ideológicos", en alusión al PP y Vox, "salieran a la contra" y defendieran a la Presidencia del Gobierno, "una institución nuestra, la hayas votado o no". "No podemos dejar insultarnos en nuestro propio país. Es de primero de educación", ha aseverado.

Asimismo, se le ha preguntado sobre el hecho de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto para los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos' que no demuestren que son descendientes de exiliados.

A este respecto, Armengol no ha querido entrar en las decisiones ni del Constitucional ni del Tribunal Supremo en tanto que ostenta aún la Presidencia del Congreso pero sí considera "evidente" que el derecho al voto es de los más importantes que se tienen como españoles y que le resulta "muy complicado" explicar a quienes ya pudieron votar en las últimas elecciones que ahora no pueden hacerlo.

Así lo ha manifestado la presidenta del Congreso durante su participación en el Club Siglo XXI, donde ha estado arropada por miembros de la Mesa de la Cámara; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la expresidenta del Congreso Meritxell Batet; y la expresidenta de La Rioja Concha Andreu.

"LA GENTE ESTÁ MEJOR DE LO QUE ESTABA"

Durante su intervención inicial, Armengol ha hecho un prolijo repaso de los hitos de una legislatura que ha calificado como "útil", en tanto que el Congreso ha logrado aprobar 80 iniciativas legislativas para ampliar derechos y buscar soluciones para la ciudadanía --"La gente este mejor que lo que estaba", ha resumido--, pese a la "compleja" aritmética parlamentaria y la "excesiva" bronca.

En este punto, ha lamentado la imagen de "agresividad" que se ha vivido en el Congreso, con episodios como el del gas pimienta o el del diputado que subió a encararse con la Presidencia del Congreso para apuntar que desde el primer momento ha intentado poner todo de su parte para rebajar el tono en el hemiciclo y para facilitar la búsqueda de acuerdos.

"Ése ha sido mi empeño en toda la legislatura", ha indicado Armengol, quien ha confesado que sus silencios han sido mejores que expresar su opinión y ha advertido de que, pese a todo, la situación puede ir a peor.

"Las cosas pueden seguir cambiando a mejor o yendo a peor, retroceder. Somos una democracia consolidada, pero tampoco tiene tantos años. Por eso no podemos olvidar de dónde venimos y en lo que nos hemos convertido", ha avisado antes de señalar que el 29 de noviembre se decidirá "qué rumbo continúa" en España.