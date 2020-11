Arrimadas afea al PP que esté pensando cómo "cargarse" a Cs y dice que la principal preocupación debe ser la pandemia

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado este viernes al PP que en estos momentos esté pensando cómo "cargarse" a la formación naranja y ha afirmado que, en su caso, su principal preocupación no son las estrategias de cada partido, sino las personas que fallecen y los negocios que cierran cada día por la crisis del coronavirus.

"Qué pena que el principal partido de la oposición" no esté pensando "cómo ayudar para frenar las locuras de este Gobierno y sacar adelante la economía española", ha declarado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al comentar varios titulares de prensa sobre la expectativa del PP de ganar votos a costa de Cs, empezando por las próximas elecciones en Cataluña.

Según ha indicado, el partido liderado por Pablo Casado está en la posición de "no me mancho las manos" negociando con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, mejor "que se arruine España, que ya luego me votarán a mí" en las próximas elecciones", y de paso, "vamos a intentar cargarnos a Cs".

"Eso se lo tendrán que explicar a los votantes", ha señalado Arrimadas, que ha asegurado que en estos momentos no está pendiente de si "un político ha puesto un tuit o si un partido tiene una estrategia para quitar votos" a otro.

"A mí lo que me preocupa es cuántos españoles están muriendo a día de hoy en las UCI de este país, cuántos autónomos se están arruinando, y que tenemos que superar esta polarización" política, ha manifestado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)