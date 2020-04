Arrimadas afirma que no basta con criticar al Gobierno y que la oposición "útil" es la que además pacta

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha defendido este viernes que la oposición "útil" no es la que se limita a fiscalizar al Gobierno ni la que lo apoya sin cuestionarlo, sino la que, como Cs, critica los errores del Ejecutivo sin dejar por ello de impulsar pactos.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Arrimadas ha reiterado que no le gusta el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y que, de hecho, intentó evitar que se formara. Sin embargo, considera que en una "situación crítica" como la generada por la crisis del coronavirus, Ciudadanos debe intentar "ser útil" a los españoles.

"No seríamos útiles si no denunciáramos las barbaridades que se están cometiendo, como utilizar a la Guardia Civil para perseguir las críticas al Gobierno. Pero tampoco seríamos útiles si nos quedáramos solo ahí y les diéramos la excusa de decir que no queremos hablar de nada", ha manifestado.

En su opinión, las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago --que trabajan para "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno"-- son "intolerables", y después se ha visto "que no eran un lapsus, sino que era una orden" recibida por el Instituto Armado.

"Nosotros seguimos pidiendo que el Gobierno dé la cara y que deje de utilizar instituciones del Estado y recursos públicos para su propio beneficio", porque "está traspasando algunas líneas que no se pueden traspasar", ha señalado.

"CORREGIR EL RUMBO" DEL GOBIERNO

Arrimadas ha afirmado que "fiscalizar la labor" del Ejecutivo de Pedro Sánchez es algo que "está haciendo toda la oposición", que "no le está dejando pasar ni una" y está "denunciando las ayudas que no llegan" a los afectados por la crisis o "los abusos con los medios de comunicación".

Pero, además, la presidenta de Cs ve necesario dialogar con el Gobierno para obligarlo a "corregir el rumbo" consensuando las medidas con la oposición y con los agentes sociales. "No hay que elegir entre hacer el control al Gobierno, fiscalizar y denunciar los errores e intentar que, en vez de cometer diez errores, cometan seis", ha argumentado.

Evitar que el Ejecutivo siga actuando de forma "unilateral" y que las medidas las acuerden solo entre el PSOE y Unidas Podemos es, a su juicio, "la única manera de que las medidas sean mucho más sensatas" y "moderadas".

NO HAY UN PLAN DE DESCONFINAMIENTO

La líder de la formación naranja se ha mostrado especialmente preocupada porque, según ha dicho, no hay un plan desconfinamiento de la población, no hay suficientes mascarillas para proteger del contagio y no se están realizando tantos test diagnósticos y de seroprevalencia como sería necesario.

En el ámbito económico, ha advertido de que la reactivación no se podrá lograr si "se sigue castigando a los autónomos" y si no se dan más facilidades a este colectivo y a las pymes. "El Gobierno tiene la idea de que atacando a las empresas se protege a los trabajadores", pero la realidad es que "para proteger el empleo hay que ayudar a quienes generan empleo", ha recalcado.

Frente a esto, Ciudadanos está siendo "proactivo" y haciendo propuestas, algunas de las cuales han sido aceptadas, según ha apuntado. Por ejemplo, Arrimadas ha mencionado el aplazamiento de la declaración trimestral del IVA y el IRPF para pymes y autónomos, aunque ha dicho que no es suficiente con posponerla al 20 de mayo y que Cs exigirá un nuevo aplazamiento.