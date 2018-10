Arrimadas asegura que el Gobierno "no hace nada" en Cataluña y le acusa de estar "en manos de Torra y de los CDR"

Publicado 01/10/2018 9:29:11 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado este lunes, coincidiendo con el primer aniversario del referéndum separatista del 1 de octubre, que el Gobierno no haga "nada" en Cataluña y le ha afeado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que esté "en manos" del president de la Generalitat, Quim Torra, y de los CDR.

En declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, ha puesto el acento en que un año después, tras los cortes de vías de comunicación por parte de grupos separatistas, el independentismo "no tienen problema en usar la violencia" y en "asediar" a los no separatistas.

"Y mientras el Govern anima a estos actos que influyen negativamente en el conjunto sociedad", ha lamentado Arrimadas, al tiempo que ha hecho hincapié en la débil respuesta, que a su juicio, propone el Gobierno de Pedro Sánchez.

Arrimadas ha mencionado la moción que se discute esta semana en el Parlament y en el que las formaciones independentistas buscan un posicionamiento de la Cámara contra la sentencia del procés. "No me deja de sorprender que el Gobierno no haga nada ante esto", ha subrayado.

"Nosotros estaremos al pie del cañón defendiendo al resto de catalanes. Echamos de menos un Gobierno de España serio y que no esté en manos de Torra y de los CDR", ha argumentado.

PIDE A SÁNCHEZ TOMAR LA INICIATIVA

Bajo su punto de vista, si el Ejecutivo reaccionara, el conjunto de los catalanes no estarían a expensas de las acciones de los CDR. Por ello, ha señalado que Moncloa debería tomar la iniciativa y el debate tendría que ser "qué va a hacer el constitucionalismo".

La líder 'naranja' ha criticado que la consulta de hace un año fue un acto que "solo" buscaba la "confrontación". Según Arrimadas no salió nada positivo de aquella jornada y ha asegurado que los partidos independentistas "fulminaron" el Estatut y la Constitución.

Aunque el separatismo no logre el objetivo de la independencia, no quita que los independentistas no comentan actos "graves", ha dicho. Para Ciudadanos, Torra es capaz de defraudar a los suyos y, al tiempo, "pisotear" los derechos de los catalanes y "poner en jaque" la imagen de España.