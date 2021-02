Arrimadas critica a Casado por "decir cosas raras" sobre el 1-O y poner en cuestión a la Polícía y la Guardia Civil

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado este jueves al líder del PP, Pablo Casado, de "decir cosas raras" sobre las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 durante la celebración del referéndum de autodeterminación en Cataluña y ha criticado que ponga en "cuestión" el papel de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Arrimadas ha asegurado que cuando los líderes nacionales van a medios "no favorables a las tesis constitucionalistas" empiezan a "decir cosas raras". En concreto, Casado reconoció en declaraciones en Rac1 que las cargas se tenían que haber "evitado" y que decidió personalmente no comparecer ante los medios como portavoz del partido por estar en desacuerdo con el método usado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Creo que lo que pasó el 1 de octubre no solo se gestó el 1, fueron muchos meses antes en que el Gobierno no quiso, no pudo gestionar una afrenta a la democracia española. Poner en cuestión el papel de la Policía y de la Guardia Civil o que suene a esto me parece sorprendente, y fue al revés", ha opinado Arrimadas.

En esta línea, la líder de la formación naranja ha dejado claro que Cs nunca va a "criminalizar" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que "sufrieron durante muchos días" el "acoso" de los independentistas, que les "echaron de hoteles", y cuyos hijos sufrieron señalamiento.

"No se decretó como delito de odio pero está acreditado que ocurrió. Nosotros no hacemos cambios de discursos. Digo lo mismo hoy del 1 de octubre que lo que dije el día 2", ha apostillado.

Arrimadas se ha referido así a las declaraciones de Casado sobre las cargas policiales que, a su juicio, se tenían que haber evitado. Además, el jefe de la oposición comparó el malestar por la actuación policial con el que le produjeron los disturbios por la sentencia del proceso soberanista: "Eso lo dijimos todos esa misma semana; ni ésas ni las del 1 de octubre de después, incendiando Cataluña en plena campaña electoral de las generales"

Por otro lado, Arrimadas también se ha referido a las explicaciones del propio Casado sobre la figura del extesorero del PP Luis Bárcenas. "Lo que no se puede decir es que esto es cosa de que no me pregunten a mí", ha opinado, asegurando que ante estos "casos escandalosos de corrupción" hay que seguir "dando explicaciones".

Asimismo, la presidenta de Cs ha asegurado que PP y PSOE deberían apoyar medidas "de lucha contra la corrupción" y ha lamentado que ambos partidos no apoyen la ley de los naranjas que prohíbe los indultos a políticos con delitos de corrupción. "¿Por qué se intenta decir que esto va a pasar?", ha apostillado.