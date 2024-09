La Asamblea de Madrid aprobará el jueves la comisión sobre la UCM y Begoña Gómez

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid aprobará este jueves de forma definitiva la comisión investigación sobre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con la que se tratará de dilucidar, entre otros, si hubo nepotismo con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha adelantado el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien confirmaba que los 'populares' harán valer su mayoría absoluta para rechazar el escrito de oposición presentado por el PSOE, que este lunes ha enmarcado esta comisión en la "obsesión" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente de España, Pedro Sánchez.

Esta creación llega tres meses después de que el PP la registrara días antes de las elecciones al Parlamento Europeo argumentando su voluntad de "devolver el buen nombre" a la Universidad Complutense de Madrid que, a sus ojos, estaba siendo afectado por la publicación de noticias relativas a la cátedra que dirigía Begoña Gómez.

Tras la aprobación se nombrará a las personas que formarán parte de este comisión por parte de los grupos y se les pedirá a cada uno de ellos el listado de los comparecientes que pidan. Carlos Díaz-Pache ha indicado que de momento no pueden revelar cuáles serán las personas que llamarán los 'populares' pero que tratarán de que acudan las personas que "puedan ayudar a traer luz a este tema".

"Que puedan arrojar luz sobre lo que ha pasado en la universidad pública con estos másteres, con estas cátedras en las que parece que había personas que no tenían la titulación necesaria (...) Si había docentes que no estaban cualificados para impartir las materias, si había docentes que no estaban capacitados para dirigir esos programas, pues desde luego es algo que tenemos que investigar", ha planteado el 'popular'.

También ha resaltado la importancia de esta comisión la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien ha insistido en la importancia de "velar por el prestigio de las universidades y las titulaciones". Ve "muy injusto" que pueda haber gente que esté ocupando el puesto "sin tener la titulación o el mérito".

Preguntada por si se plantea llamar a Sánchez, como sugirió en julio, ha explicado que siguen trabajando en la lista de comparecientes y que el momento procesal de antes de verano no es el mismo que ahora.

En el lado opuesto se han situado tanto Más Madrid, quien augura poco recorrido a la comisión, como el PSOE, que ha defendido que se opondrán a que la presidenta autonómica use la Asamblea de Madrid como "mecanismo para hablar de sus obsesiones".

El portavoz adjunto, Jesús Celada, ha afirmado que a Ayuso "no le preocupa en absoluto" la universidad pública madrileña y que lo único que busca es "callarla". "No tiene sentido esa comisión en la Comunidad Madrid si no quieren hablar nunca de la universidad. Que quieren hablar de la universidad, por supuesto que estaremos dispuestos a hablar de la universidad, que es lo que corresponde", ha expuesto para a continuación señalar que tomarán una decisión sobre qué papel tomará el PSOE en la misma una vez se confirme el jueves su creación.