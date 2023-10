Asens diferencia la "convicción" de Sumar sobre la amnistía, del "oportunismo" del PSOE, necesitado de votos

Ve probable que una parte del acuerdo para la amnistía esté lista antes de la investidura



El dirigente de En Comú Podem y negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens, ha contrapuesto que Sumar está buscando por "convicción" un acuerdo con Junts, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, mientras que el PSOE lo hace por "oportunismo", porque necesita sus votos para que Pedro Sánchez continúe en Moncloa.

Asens ha dicho este miércoles que no hace falta que el acuerdo se haga necesariamente por convicción, pero ha recalcado que de esta forma las cosas salen "mucho mejor", en declaraciones al programa de radio 'Carne Cruda', recogidas por Europa Press.

"Nos equivocaremos si pensamos en la amnistía solo como moneda de cambio para unos votos, para conseguir la investidura. Tiene que ser algo más, permitir un nuevo inicio político y la condición de posibilidad para abrir un debate honesto sobre lo que sucedió en el 2017", ha asegurado, incidiendo en que el PSOE "también votó por oportunismo la reforma laboral y buena parte de la agenda social de la anterior legislatura".

El exdiputado ha considerado que "lo más probable es que haya una parte del acuerdo" de la amnistía al 'procés' "que se pueda materializar antes de la investidura" de Sánchez, pero ha dudado de que para entonces esté completa.

Ha dicho que "lo deseable" es que el pacto llegue rápido y antes de la votación, pero no cree que se pueda "por una cuestión de tiempos y de la complejidad que implica una norma de estas características".

Asens ha recordado que la amnistía tiene que pasar el filtro del Tribunal Constitucional, por lo que tiene que ser "muy rigurosa" y explicar "muy bien" por qué se aprueba, igual que cuando se aprobaron los indultos a los líderes independentistas condenados.

LA AMNISTÍA, PARA DIRIGENTES Y CIUDADANOS

También ha destacado la necesidad de que el alcance de una hipotética amnistía llegue no solo a los líderes políticos, sino además a los ciudadanos de a pie implicados.

"Lo que no tiene sentido es dejar sin efecto las consecuencias penales para los líderes y para la otra parte no", ha demandado el negociador de Sumar, para quien el futuro de la convivencia en Cataluña pasa por "hacer un borrón y cuenta nueva".

Al ser cuestionado sobre si una ley de tal magnitud podría considerarse un beneficio a las clases dirigentes, Asens ha sostenido que la reacción de las instituciones catalanas la abrió el Constitucional al "cargarse" en 2010 el Estatut autonómico aprobado.

En su opinión, el Constitucional provocó con esa decisión una "ruptura del pacto territorial del 78" por parte del Estado, que a su juicio actuó con unilateralidad y dio pie a que el independentismo también lo hiciera.

"Cuando se rompe una relación, un pacto, se abre la puerta a la unilateralidad. La mitad de la población catalana, más de dos millones, salieron a la calle a desobedecer las directrices del Gobierno y las órdenes del Constitucional porque entendían que estaban en su derecho", ha manifestado.

NO SE DAN LAS CONDICIONES PARA UN REFERÉNDUM

Sobre la petición de un referéndum por parte de los independentistas para apoyar a Sánchez, el exdiputado ha respaldado que Puigdemont abogue primero por desjudicializar el conflicto y abrir "otras carpetas" después de la investidura.

"Una cosa no quita la otra, pero hay que hacerlo de forma ordenada", ha emplazado Asens, que no cree que España esté preparada para un referéndum en Cataluña ni que se den las condiciones. "Pero sí se dan para que podamos hablar de eso, pero después de la investidura, no antes", ha apostillado.

Sin mencionar a Junts, ha considerado que ERC se equivoca al poner el referéndum como condición, porque ni acerca a un acuerdo y además "aleja de la amnistía": "Es un tanto temerario o frívolo, o en todo caso un error, poner todas las carpetas en el mismo momento".

Ha criticado que ERC genera "confusión" y "futura frustración y desilusión". "Antes de la investidura no se va a pactar ningún referéndum ni las condiciones para hacerlo efectivo. Creo que el Partido Socialista en eso ha sido muy claro", ha recordado.

"Y es fácil que en el futuro les acusen de traidores porque eso no va a suceder", ha advertido, para considerar que la "competición enfermiza" de ERC y Junts para ver cuál de los dos partidos lidera el relato es el principal peligro para la investidura de Sánchez.

Respecto a la negociación con los partidos independentistas, Asens ha apuntado en otra entrevista en TV3, recogida por Europa Press, que será muy larga y que "si todo va bien, se abrirá una legislatura donde habrá muchas carpetas que se tendrán que abordar y se tendrá que abordar el conflicto de fondo".