Asens (UP) considera insuficientes las explicaciones del Gobierno, pero cree "verosímil" que desconocieran el espionaje

Rechaza que sea una cortina de humo para tapar el caso de las escuchas a independentistas catalanes

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, ha asegurado este lunes que le parecen insuficientes las explicaciones dadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre el espionaje a los móviles del jefe del Ejecutivo y de la ministra de Defensa, si bien ha precisado que es posible que el Gobierno no conociera antes los hechos.

"Tenemos que escuchar las explicaciones, porque las que ha dado hoy el ministro no son suficientes", ha dicho Asens en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

El diputado ha señalado que es "perfectamente verosímil" que el Gobierno "no supiera hasta ahora" las infecciones con el sistema Pegasus de los teléfonos tanto de Pedro Sánchez como de Margarita Robles.

Así ha contestado Asens a la pregunta de por qué ha tardado tanto tiempo el Gobierno --un año-- en dar a conocer estas infecciones, detectadas en mayo y junio de 2021, según ha contado Bolaños.

El dirigente de Unidas Podemos, partido que forma parte del Gobierno de coalición, ve "grave" que ahora se haya identificado "ese fallo, esa brecha de seguridad enorme", y ha querido recordar que estas revelaciones han sido posibles gracias a una "universidad extranjera", en alusión a la de Toronto, que "ha detectado antes el espionaje al independentismo". Si no hubiera sido así, "igual no sabríamos que se está investigando al Gobierno", ha apuntado.

"Y eso es muy grave, porque compromete políticamente muchos asuntos y, además, hace muy vulnerable a quien ha sido investigado y espiado", ha afirmado Asens, antes de exponer que se ha enterado del asunto "justo antes" de la rueda de prensa urgente del Gobierno, y por una llamada de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El dirigente ha reiterado que estas prácticas con el programa informático Pegasus son un "escándalo" y, en la historia de España, el "mayor caso de espionaje", porque han vulnerado derechos fundamentales como "la intimidad, el honor o el secreto de las comunicaciones". En este contexto, Asens ha dicho que los diputados de su grupo parlamentario van a poner a disposición sus terminales móviles para que se compruebe si también han sido espiados.

"Ahora estamos hablando de un problema de seguridad de Estado, y si al inicio el CNI estaba en el punto de mira por haber utilizado esta tecnología de espionaje con el movimiento independentista, ahora estamos hablando de que ese espionaje afecta al Gobierno y eso demuestra un fallo grave, un agujero de seguridad gigante, y lo grave es que el CNI no lo hubiera detectado antes", ha criticado.

ESPIONAJE EXTERIOR O INTERIOR

A ojos de Asens, el espionaje al Gobierno se ha podido producir por "elementos externos de otro Estado" o por "elementos no controlados de los aparatos del Estado". Fuera cual fuera la correcta de esas "dos hipótesis", ambas le parecen "muy graves". "Hemos pasado del 'Catalangate' al 'Spanishgate'", ha asegurado.

"De las declaraciones de Bolaños no se puede descartar el segundo supuesto, porque cuando hemos oído decir que no se tenía autorización judicial, hemos pensado que, evidentemente, un tercer Estado no pide a un juez autorización para espiar al Gobierno, eso es impensable", ha sostenido.

Sin embargo, y para el dirigente, tampoco de las explicaciones del Gobierno se puede eliminar la opción de un espionaje interno por agentes no controlados. "Al inicio pensábamos que este escándalo apuntaba directamente al PP, al ministro Fernández Díaz, porque fue ese Gobierno el que adquirió ese programa espía. Por eso le pedíamos pruebas al Gobierno de si se había desecho de la herencia del PP, de ese legado de vulneración de derechos fundamentales", ha agregado.

NO LO VE UNA CORTINA DE HUMO

Preguntado por si, como sugieren desde el independentismo, estas revelaciones son una cortina de humo para tapar el supuesto espionaje con Pegasus a líderes catalanes, Asens ha remarcado que las infecciones a los móviles de Sánchez y Robles no son una "invención" que "no quita la gravedad" de lo conocido en Cataluña. "Hay que ir hasta el final y depurar responsabilidades, que no se puede hacer antes de saber lo que ha pasado", ha apostillado.

"Me sorprende que haya determinados partidos que apuntan en una determinada dirección cuando faltan elementos por conocer", ha señalado Asens, para anunciar que el grupo parlamentario de Unidas Podemos estudia presentar iniciativas para una comisión de investigación en el Congreso sobre estos hechos.