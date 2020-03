Asociación Española de Padres Divorciados considera que el estado de alarma no afecta al régimen de visitas

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Padres Divorciados (Asepadi) ha mostrado este miércoles su desacuerdo con el dictamen de la juez de Alcorcón que señalaba que el régimen de visitas quedaba suspendido dado que el decreto del estado de alarma no contemplaba este extremo. Señalan que la sentencias que aprueban esos regímenes no han sido anuladas, por lo que el decreto del Gobierno "no afecta".

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Asepadi, Vicente Rodrigo, ha apuntado así que si hay un régimen de visitas en vigor, el estado de alarma decretado para intentar atajar la expansión de la pandemia del coronavirus "no afecta en absoluto", y de hecho incide en que en el decreto presentado el sábado contemplaba la posibilidad de que los progenitores puedan realizar traslados para recoger a sus hijos.

En este sentido, apunta que la postura de esta asociación viene avalada por la Asociación Española de Abogados de Familia, y recalca que "siempre que sea posible salvaguardar la salud de los menores" no hay por qué suspender el régimen de visitas.

Asimismo, Rodrigo ha incidido en que mantener el régimen de visitas en los casos en los que no hay custodia compartida "es bueno" para los menores porque el hecho de tener contacto con el progenitor que no tiene la custodia les da estabilidad en una situación "de nervios" como la que se vive por el confinamiento necesario por el COVID-19.

EL CORONAVIRUS COMO EXCUSA PARA NO ATENDER AL MENOR

Con todo, ha apuntado que en caso de que las circunstancias desaconsejaran mantener el régimen de visitas, entonces habría que ponderar cada caso. E incide en que debe respetarse dicho régimen porque ya están recibiendo consultas de asociados denunciando que hay progenitores custodios que se aprovechan de la pandemia para "intentar privar al padre del contacto con los hijos".

"Se usa esta situación para hacer daño utilizando a los menores", ha añadido, para luego señalar que también se pueden estar dando casos en los que los progenitores no custodios aprovechan el estado de alarma para evitar ir a ver a sus hijos. "Utilizan esto como excusa para no atenderlos", lamenta.

Si bien la resolución de la juez de Alcorcón abogaba por suspender el régimen de visitas, lo cierto es que de momento hay discrepancias sobre como actuar al respecto. De hecho, otras resoluciones apuestan por continuar con normalidad mientras las circunstancias lo permitan, siempre anteponiendo la salud del menor por encima de todo.