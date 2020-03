La asociación Fdv reclama al CGPJ que lidere la actuación del poder judicial ante la pandemia

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Jorge Fernández Vaquero, ha reclamado este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lidere la respuesta que debe darse a una situación tan excepcional como el coronavirus desde los juzgados españoles.

Muchos órganos judiciales se mantienen abiertos para dar respuesta a los servicios esenciales fijados en el Estado de Alarma, tales como comparecencias de detenidos, actuaciones y órdenes de protección por violencia de género y otras competencia del Registro civil (inscripción de nacimientos, licencias de enterrarmiento etc.) Y ello sin contar con medidas de autoprotección necesarias.

Esta asociación ha lamentado el "tono de regañina" y la falta de propuestas del último comunicado del órgano de gobierno de los jueces, en el que esta institución exige a las Administraciones con competencia en medios personales y materiales de la Administración de Justicia y a todos sus servidores públicos que se abstengan de adoptar medidas que, directa o indirectamente, impidan o dificulten el cumplimiento de los servicios esenciales en Justicia.

Vaquero echa en falta la adopción por el CGPJ "de medidas ágiles, flexibles y excepcionales para una solución excepcional", ya que por ahora los jueces, fiscales, funcionarios, abogados y policías que siguen cumpliendo su labor en los órganos que siguen trabajando remedan las dificultades como pueden y sin protocolos claros. Por ejemplo,en algunos juzgados se graban todas las comparecencias para evitar uso de boligrafos, se utilizan plásticos en mesas y otros enseres etc.

Fernánez Vaquro lamenta que en la última comunicación de la Comisión Permanente del Consejo no se haya adoptado ninguna sola medida concreta, limitándose a exhortar al cumplimiento de la legalidad. "El Consejo sigue delegando, no dice que vaya a insistir para que se provea de medios de autoproteccion, no dice nada de poner en marcha un mecanismo seguimiento las sedes judiciales que deben cerrarse, no dice nada de protocolos con la autoridad judicial sanitaria en casos, como me ha ocurrido a mí mismo, de contagio de personal en el juzgado, no resuelve absolutamente nada y se dedica a insinuar que no queremos cumplir nuestras obligaciones", lamenta el portavoz

Frente a ello, desde esta asociación señala que no se puede decir que exista un solo caso en el que se pueda decir que se ha dejado de atender a un detenido o dejado de poner una orden de protección.

Entre las medidas a adoptar, proponen que en vez de dejar abiertos juzgados de guardia y de violencia de género, además de otros para otros servicios esenciales, se funcione únicamente con las guardias, como ya ocurre en fines de semana sin ningún problema.