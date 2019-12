Asociaciones de jueces creen que la sentencia del TUE no afecta a la condena de Junqueras por el 'procés'

Publicado 19/12/2019 17:39:41 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de jueces creen que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce que el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras tiene inmunidad parlamentaria desde que fue elegido eurodiputado en las elecciones del pasado 26 de mayo no afecta a la sentencia del Tribunal Supremo por el 'procés' independentista, que le condenó a 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación.

Los portavoces de las distintas asociaciones judiciales han subrayado en declaraciones a Europa Press, que lo que se ha estudiado en el tribunal de Luxemburgo es desde cuándo Junqueras tiene inmunidad parlamentaria y no los hechos por los que ha sido juzgado en el alto tribunal.

Aún así, insisten en que plantear una cuestión prejudicial no es "nada extraordinario", sino "algo normal en un procedimiento" cuando surgen dudas sobre un asunto que pueda afectar al derecho comunitario, tal y como ha apuntado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández, quien ha recalcado que la resolución no tiene nada que ver con la sentencia del Supremo, sino "sobre un incidente concreto".

El tribunal del 'procés' planteó esta cuestión prejudicial ante el TUE a instancias de la defensa de Junqueras en el marco de un recurso de súplica contra la decisión de no concederle un permiso extraordinario de salida de prisión provisional para cumplir con los trámites como diputado en el Parlamentario Europeo.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, que ha subrayado que la pregunta se suscitó en el marco de una "pieza separada". Por tanto, no tiene por qué influir en el "contenido" de una sentencia contra la que no cabe recurso, pues es firme, y sobre la que el TUE no ha entrado a valorar, ha apostillado.

"LA LÍNEA A SEGUIR EN FUTURAS OCASIONES"

En este sentido, ha agregado que la interpretación que ha hecho el TUE sobre la normativa que regula la condición de diputado del Parlamento Europeo "marca la línea a seguir en futuras ocasiones".

"Aquí no hay un enfrentamiento entre la Justicia española y la Justicia europea, aquí hay un diálogo entre tribunales de Justicia. Hay una diferente interpretación de la normativa electoral", ha indicado el portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, quien también ha resaltado que acudir el tribunal de Luxemburgo es "algo habitual".

Para el representante de JJpD, la resolución del TUE puede entender como una "victoria moral" de Junqueras "en este punto", pero, a su juicio, este "asunto puntual", el de la inmunidad parlamentaria, no tiene por qué "impactar en los hechos juzgados" y tener como resultado la nulidad de las sentencia. Aún así, "habrá que ver qué consecuencias jurídicas tiene y cómo reacciona el Supremo", ha añadido.

LA "INMUNIDAD OPERA EN OTRO ÁMBITO"

La presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, tampoco ve que la resolución que se ha conocido este jueves tenga consecuencias directas en la sentencia del 'procés'. "Esa inmunidad opera en otro ámbito", ha afirmado.

En su opinión, la cuestión sólo afecta a la privacidad de libertad y, por ello, mientras se solicita a la eurocámara la suspensión de la inmunidad de Junqueras, el tribunal debería dejarle en libertad.

Rodríguez ha que querido destacar que la sentencia del TUE no sólo contradice la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el permiso para que formalizara su condición de diputado, sino que también se "opone" al criterio de los "servicios jurídicos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo que defendieron al igual que España que no tenía inmunidad parlamentaria".

Por todo ello, para la presidenta de Foro Judicial Independiente es "muy positivo" que el TUE se haya pronunciado al respecto porque hay un "derecho comunitario que tiene que ser cumplido". "Es decir, aquí no hace cada uno lo que quiere, o cada Estado miembro hace lo que quiera", ha dicho.