Asociaciones de militares reclaman mayor reconocimiento por parte del Estado en el Día de las Fuerzas Armadas

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) y la Asociación Profesional de las Fuerzas Armadas, Asfaspro, ha reclamado un mayor reconocimiento por parte del Estado con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas este sábado.

"No necesitamos de placas ni de medallas, sino atención a nuestros problemas y reconocimiento a nuestro trabajo", han señalado desde Aume, al tiempo que han destacado que la ciudadanía española "está siendo testigo" de la labor de los miembros de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el Covid-19.

En este sentido, la asociación ha añadido que "pocas veces" se tienen referencias directas de su trabajo, como lo es en las actuaciones de la UME en incendios y otras catástrofes medioambientales o cuando se visualizan algunos aspectos de sus intervenciones en operaciones internacionales.

Por ello, ha reclamado que las "especiales condiciones" de su trabajo "no tienen una correspondencia con sus mermados derechos y escasas retribuciones". "Ser militar no es ejercer un voluntariado ni ser activista de una ONG. La militar es una profesión exigente, tecnificada, condicionada a unas exigencias de servicio público, pero siempre mal reconocida en los aspectos esenciales del trabajador", ha lamentado.

A través de un informe enviado a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre las condiciones de los militares y su falta de reconocimiento, Aume pretende mostrar "el poco aprecio por los hombres y mujeres militares, la falta de comprensión por sus especiales condiciones de trabajo y de vida, y la irresponsabilidad de quienes tienen la capacidad de promover los cambios que mejoren sus actuales condiciones y no lo hacen".

Por su parte, Asfaspro ha reclamado "dignidad y reconocimiento" para la profesión militar en un día que "será recordado durante mucho tiempo por las tristes circunstancias" en que se celebra, en una crisis sanitaria de alcance mundial.

En su opinión, en esta crisis los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han jugado un "papel importante" desde el primer momento, "codo con codo con otros colectivos profesionales".

En este sentido, la asociación ha resaltado que la crisis del coronavirus ha permitido que la sociedad española haya visto a los miembros de los tres ejércitos y la Unidad Militar de Emergencias desarrollando "mil tareas necesarias por todos los rincones de la geografía nacional".

De este modo, los españoles, según ha asegurado Asfaspro, han "podido comprobar" que éstos cuentan con una "excelente" formación y una "acreditada experiencia", que, a su juicio, "sorprendentemente el Ministerio de Defensa desprecia y se niega a reconocer".

"Si no nos van a reconocer nuestra formación ni nuestro trabajo, si no nos quieren valorar correctamente, si no nos quieren retribuir adecuadamente, en resumen, si no nos quieren, no hace falta que se esfuercen en regalarnos infinitamente los oídos", ha sentenciado la asociación.