Asociaciones de víctimas insisten en que el programa educativo sobre la historia del terrorismo de ETA "parta de cero"

Publicado 25/01/2019 18:53:46 CET

Creen positivo que Gobierno Vasco haya paralizado su traslado a las aulas para consultarles e incorporar aportaciones

BILBAO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociaciones de Víctimas AVT, Covite y la Fundación Fernando Buesa creen "positivo" que el Gobierno Vasco haya paralizado el traslado a las aulas del programa educativo 'Herenegun', que aborda la historia de ETA, con el fin de consultarles e incorporar aportaciones, pero insisten en que el material didáctico "parta de cero" y sea "reformado" en su integridad.

El Ejecutivo Vasco mantendrá reuniones bilaterales con cada uno de los colectivos de víctimas, además de con otras entidades que han realizado aportaciones al borrador de 'Herenegun', con el fin de analizar las alegaciones que han presentado para ver cómo hacer incorporaciones a la unidades didácticas, según han informado a Europa Press estos colectivos.

Este viernes por la mañana se ha reunido en Vitoria el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo, en el que están representadas, entre otros, el Gobierno Vasco y la AVT, Covite y la Fundación Fernando Buesa.

El Ejecutivo ha entregado un documento de resumen con las 31 aportaciones que se han realizado al programa educativo Herenegun, que se trasladará el próximo curso escolar 2019-2020 a las aulas, en lugar del próximo mes de abril, como se preveía en un principio, y les ha comunicado que mantendrá encuentros bilaterales para buscar el consenso y mejorar el material didáctica.

"CONTAR CON LAS PARTES"

El consejero de la AVT, Miguel Folguera, ha recordado que, en su momento, ya explicaron en su documento que eran "totalmente contrarios" al programa 'Herenegun'. "Pensábamos que así no se podía hacer, que había que contar con todas las partes, con las víctimas del terrorismo", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que están satisfechos con la reunión de hoy porque el Ejecutivo vasco "ha rectificado, ha parado la unidad didáctica y va a contar con las asociaciones de víctimas", con el fin de introducir sus propuestas en el programa educativo.

El representante de este colectivo ha asegurado que "no aceptarán, de ninguna manera, los vídeos" que acompañan a los textos didácticos porque la historia "no puede ser contada por los terroristas". "Hay que retirarlos y cambiarlos por otros que realmente cuenten cuál ha sido la historia del terrorismo de ETA en España", ha indicado.

Tras señalar que mantendrá una futura reunión con el Gobierno Vasco, ha apuntado que no se ha marcado un plazo para reformar 'Herenegun' porque "tiene la suficiente importancia como para que sea una unidad didáctica buena, que satisfaga a todos".

COVITE

Por su parte, Covite ha explicado que el Gobierno Vasco valora "positivamente" que el Gobierno Vasco quiera iniciar este periodo de diálogo, que "tenga en cuenta" a las víctimas del terrorismo y "se tomen en serio" este tema "para hacerlo bien".

No obstante, ha señalado que, al parecer, el Ejecutivo no tiene intención de "rehacer completamente" el material didáctico, como pidió en sus aportaciones. Además, "desconfía" porque su intención "no es partir de otra premisa que no sea la de la teoría del conflicto". "Eso para nosotros es un poco lamentable", han apuntado fuentes de este colectivo.

En este sentido, han subrayado que, en sus aportaciones, denunciaron que el programa educativo "blanqueaba y legitimaba" a banda. "Nosotros pensamos que no pueden ser los miembros de ETA quienes expliquen cuál es su historia", ha destacado, para criticar "que se quiere poner en el mismo plano a las víctimas y a quienes han ejercido la violencia". "Mientras eso no cambie, pueden hacer las modificaciones que quieran, que nosotros vamos a seguir manifestándonos en contra", han asegurado.

"UNA REFORMA PROFUNDA"

También la Fundación Fernando Buesa considera "positivo" que el Gobierno Vasco haya "parado el proceso" y se replantee el programa educativo 'Herenegun', con el fin de "abordar lo que las diferentes entidades hayan propuesto".

"Nosotros seguimos reclamando una reforma profunda del programa y una base diferente para los vídeos que se habían presentado. Pedimos que se empiece el proceso desde el principio, con una base diferente y que se reforme el programa profundamente", ha concluido.