La Audiencia Nacional corrige al juez del 'caso Villarejo' y devuelve la condición de acusación a Iberdrola

Ordena investigar la veracidad del informe de 2004 donde el ex 'controller' denunció presuntas irregularidades

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha corregido al juez instructor Manuel García Castellón, ordenándole que investigue si el informe elaborado en 2004 por el ex 'controller' José Antonio del Olmo, donde denunciaba presuntas irregularidades en relación con la facturación del comisario José Manuel Villarejo a Iberdrola, es veraz o no. Y, en consecuencia, ha devuelto al gigante eléctrico el estatus de acusación particular.

La Sección Tercera ha estimado así los recursos presentados por Iberdrola y por Juan Carlos Rebollo y José Luis San Pedro contra el auto dictado el pasado 27 de enero por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.

Los recursos reclamaban que García Castellón investigara en esta pieza separada del 'caso Villarejo' el informe elaborado en diciembre de 2004 por el ex director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola que señalaba una serie de "facturas anómalas", entre ellas algunas libradas por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo.

Iberdrola se querelló en 2020 contra Del Olmo en los juzgados de instrucción de Bilbao por un presunto delito de falsedad documental, querella que absorbió la Audiencia Nacional por su relación con esta pieza 17 de 'Tándem', y que la empresa energética ha pedido ampliar a delitos de revelación de secretos.

García Castellón, en el auto con el que acordó prorrogar las pesquisas sobre los presuntos encargos ilícitos de Iberdrola a CENYT, indicó que, si bien el 'dossier' firmado por Del Olmo "resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos", el análisis sobre su veracidad o falsedad debía postergarse hasta "la conclusión de la investigación" y, en su caso, el juicio oral, al tiempo que retiró a Iberdrola la condición de querellante.

El instructor se amparó en un auto dictado el pasado 12 de noviembre por la Sala de lo Penal al entender que en él los magistrados le obligaban a retrasar cualquier valoración del informe de Del Olmo al final de la fase de instrucción.

"TODO LO CONTRARIO"

"Estas conclusiones que extrae el instructor no se desprenden, sin embargo, del auto (de 12 de noviembre), sino todo lo contrario", aclara ahora la Sección Tercera. "Al entender el instructor que el documento del 1 de diciembre de 2004 es necesario para la investigación de los hechos objeto de esta pieza separada, precisamente, ha de investigar también en ella si es un documento falso o no", fijan.

En este sentido, la Sala de lo Penal explica que con su auto del 12 de noviembre no determinó que debiera posponerse la investigación del informe de Del Olmo, sino la conclusión sobre si es falso o no.

Así, la Sección Tercera encomienda a García Castellón que investigue si ese 'dossier' es, como denuncia Iberdrola, "un documento privado manipulado" que se creó para "perjudicar los intereses de la compañía" o, por contra y siguiendo las tesis de Del Olmo, un documento veraz.

En consecuencia, devuelve a Iberdrola la condición de acusación particular, de la que el instructor despojó a la mercantil en el auto impugnado, y le emplaza a resolver si admite o no la ampliación de la querella que solicitó la eléctrica el pasado mes de diciembre.

Además, la Sala de lo Penal subraya que la condición de imputado de Del Olmo se mantiene, aunque García Castellón haya abierto la puerta a aplicarle la directiva europea diseñada para proteger a los denunciantes. El ex 'controller' está citado para el próximo 18 de abril.