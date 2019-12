La Audiencia Nacional fija fianza de 5.000 euros para tres CDR

Actualizado 20/12/2019 12:38:38 CET



La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes fianzas de 5.000 euros para tres de los miembros de los Comités de Defensa de la Republica (CDR) investigados por terrorismo, que podrán así eludir la prisión preventiva en la que se encuentran desde su detención en la Operación Judas el pasado mes de septiembre.

Se trata de Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch y Eduard Garzón, a quienes la Sala ha impuesto medidas cautelares tales como comparecer semanalmente en sede judicial, prohibición de abandonar territorio Nacional, y obligación de proporcionar un teléfono, domicilio y persona de contacto.

Fuentes de las defensas consultadas por Europa Press avanzan que este mismo viernes consignarán las cuantías en el juzgado.

El tribunal entiende que de las diligencias practicadas existe un elevadísimo índice de verosimilitud acerca de la intervención de los imputados en el hecho delictivo que se investiga, pero esto no puede por sí justificar la medida cautelar de prisión pese a la "relevante probabilidad de culpabilidad".

Respecto al riesgo de fuga, la Sala explica que se pueden adoptar otras medidas cautelares menos gravosas dado el probado arraigo personal, familiar y económico que presentan los tres, lo cual determina una "minoración muy significativa" de la posibilidad de que se sustraigan a la acción de la justicia.

En cuanto a otros riesgos como el de destrucción de evidencias, los magistrados tienen en cuenta que en el momento actual, ya han sido practicadas casi la totalidad de las pruebas por lo que no hay posibilidad de que dificulten la investigación.

El tribunal también ha tenido en cuenta el argumento esgrimido por Fiscalía sobre que Garzón y Buigas no participaron en la fabricación y tenencia de explosivos por la que se investiga al resto de los detenidos. Duch se encuentra en esta misma situación.

En todo caso, los magistrados consideran que los hechos continúan revistiendo los caracteres del delito de pertenencia a organización terrorista por lo que se reafirman en la competencia de la Audiencia Nacional para continuar investigando.

De este modo, atiende a la posición de Fiscalía, que si bien no pedía la puesta en libertad, no se oponía a que los tres la eludieron depositando una fianza dado que no formaban parte del "núcleo productor" de precursores de explosivos que según la Guardia Civil sí integraban otros investigados.

La Sala tiene todavía pendiente de resolver el recurso de apelación de Alexis Codina, que sigue en prisión provisional y en cuya vivienda se encontraron parte de esas sustancias objeto de las pesquisas.