Archivo - El exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán, durante un acto del partido. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado citar como investigado a un hombre que acusó ante la Policía al exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán de participar en una transacción de 40 kilos de cocaína y que el exdirigente denuncia que es un montaje policial.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal señala que, a la vista de lo declarado por funcionarios de Policía y por el propio hombre, que Podemos solicite que sea interrogado, saber sus antecedentes y si percibió algún tipo de dinero de fondos reservados u otros "es una solicitud que excede de la normal y razonable investigación de unos hechos".

Se trataría, avisa, "de una investigación prospectiva y respecto a la que no procede acceder, ya que de dichas declaraciones no existe indicio alguno de que haya podido cometer un delito de tráfico de drogas ni se viera involucrado en el mismo".

Los magistrados indican que el hombre, en su denuncia policial y ante la Fiscalía, refiere unos hechos relativos a la actuación de una tercera persona. "Y, si lo que se le imputa es un delito de acusación o denuncia falsa o de falso testimonio, es un hecho que debe investigarse en un órgano jurisdiccional que tenga competencia para ello, pero no la Audiencia Nacional", agregan.

Y ante "la falta de implicación en los hechos" y "la improcedencia de su implicación como investigado", consideran innecesario que Urbán actúe como acusación particular, algo que el tribunal había aceptado meses atrás.

La Sala de lo Penal subraya que, en este caso, hay que tener en cuenta que el objeto de la causa, de manera principal, no es el tráfico de drogas, "sino las posibles o supuestas investigaciones ilícitas al que fuera presidente del partido político ahora recurrente".

"Es decir, la investigación policial es en cierta forma 'tangencial' o 'accesoria' por un hecho que 'aparece' como consecuencia de la declaración de una persona que hace que se investigue previamente por la Fiscalía Antidroga, y que practique las diligencias de investigación necesarias", abunda.

Podemos recurrió al entender que ese hombre fue una "pieza clave de la 'Operación Cardenal', ya que fue esta persona quien hizo un relato incriminatorio contra Urbán", según el auto.

Cuando la Audiencia Nacional permitió el pasado marzo al exeurodiputado ejercer como acusación particular, señaló que "fue objeto de investigación por un presunto delito de tráfico de drogas sin que en las diligencias practicadas que el mismo refiere se aprecie vínculo alguno con los hechos por los que se siguen las presentes actuaciones".