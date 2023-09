El aviso del 'mediador' a los empresarios: "Todo a través de mí, no te olvides que ('Tito Berni') es un diputado"

Archivo - El ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni' (c) y su abogado (d), a su llegada a declarar al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2023, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Can

Archivo - El ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni' (c) y su abogado (d), a su llegada a declarar al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2023, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Can - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antonio Navarro Tacoronte, alias el 'mediador', avisó a los empresarios de la trama a los que prometía favores políticos a cambio de dinero de que las transferencias debían gestionarlas con él, no con el dirigente socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo --'Tito Berni'--. "Todo lo tienes que hacer a través mía, no te olvides que es un diputado del Congreso, ¿vale?", señaló.

Así consta en unos mensajes de voz de enero de 2021 entre Navarro Tacoronte y el empresario José Suárez Esteve --'El Drones'-- que figuran en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, de la Policía Judicial aportado a la investigación que se dirige desde el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

Al hilo, los investigadores explican que Navarro Tacoronte era el "encargado de canalizar los pagos de las comisiones ilícitas que los empresarios deberían hacer a favor de los diferentes implicados en la trama criminal investigada".

Y ello, explican Policía Judicial y Guardia Civil en una serie de informes, porque el 'mediador' era el encargado de conectar a los empresarios con la "rama política". "En esta relación de intereses, el mediador lograría que los empresario abonasen comisiones por adelantado bajo el pretexto de que se trataba del primer paso para impulsar las transacciones comerciales", indican los investigadores.

Como ejemplo de los "contactos políticos" del 'mediador', el sumario recoge cómo en marzo de 2021 le dijo a Taishet Fuentes Gutiérrez, sobrino de 'Tito Berni' y entonces director de Ganadería de Canarias, que "lo de Alberto (Montesdeoca)" --en referencia a uno de los empresarios investigados-- "no está tan complicado". "Yo confío en ti. Tú eres director general. Hazme caso. Yo confío en ti. Escríbeme. Gánate el sueldo, ¡coño!", añadió.

Sirve también como botón de muestra otra conversación del 'mediador' con Suárez Esteve en la que el empresario, dedicado al negocio de los drones, se interesa por "todo el tema de detección e inhibición de drones". "Lo que te salga de los cojones", le responde Navarro Tacoronte.

"VAS CON LA PUERTA ABIERTA"

Asimismo, en una serie de mensajes de audio que intercambiaron Fuentes Curbelo y Navarro Tacoronte en mayo de 2021, se evidencia que el exdiputado expresó al 'mediador' que estaría realizando gestiones para abrir la puerta de la Zona Especial Canaria (ZEC) a empresarios.

En concreto, 'Tito Berni' aseguró que estaría tramitando la ZEC a Suárez Esteve, lo cual le había "ocasionado unos gastos". "Lo único que tengo con este hombre es si le hago la empresa en la zona ZEC o no le hago la empresa en la zona ZEC, punto pelota. Yo no tengo más nada", dijo para apostillar: "Si quiere que le presente el informe al Consejo Rector para que vaya al pleno de la zona ZEC, se lo presento. Que no quiere que se lo presente, pues no se lo presento, y ya está".

La otra pata de la trama sería la puramente empresarial. Según describen los investigadores, Navarro Tacoronte decidió contar con el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas "en los negocios que pudieran darse con empresarios insulares, habida cuenta, entre otras cuestiones, de los contactos que éste tenía desde su etapa como coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas".

En este contexto, el 'mediador' le dijo a 'El Drones' en una conversación que iba a recibir una llamada "directamente" de alguien a quien se refiere como "el presidente". "Yo le he dado tu teléfono, le he dicho que eres de plena confianza. Y, aparte, el presidente es íntimo amigo del general. Vas con... Bueno, vas con la puerta abierta", aseguró.

"¿CÓMO ME VOY A GASTAR YO EL DINERO?"

A cambio de todas estas gestiones, Navarro Tacoronte exigía unos pagos que se materializaban de distintas maneras. El sumario recoge desde transferencias directas al propio 'mediador', a la asociación deportiva de 'Tito Berni' y a su sobrino, hasta regalos como puros, billetes de avión, estancias en hoteles, comidas en restaurantes y "meretrices".

En marzo de 2021, estando Navarro Tacoronte y Fuentes Curbelo hospedados en un hotel en Madrid, "se produce una conversación por WhatsApp entre ambos de la que se deduce otro pago a la organización por parte de Montesdeoca". "¿Esprintes para hoy? Paga Alberto", escribe el 'mediador'. "Pásame el catálogo", contesta 'Tito Berni' y a continuación el otro le envía "fotografías de meretrices".

En otra conversación de Navarro Tacoronte con Suárez Esteve, le pide que compre una tarjeta prepago MasterCard para dársela al general Espinosa. "Tú esa tarjeta la metes en un sobre a la atención de fulano de tal y, por detrás, Antonio Navarro", le indica, insistiéndole en que no ve "conveniente" que le manifieste al guardia civil retirado que es directamente suya. "De tu hijo de Canarias", le precisa.

Después se recoge otra conversación del 'mediador' con el general donde le dice: "Mañana le llega un paquete de Canarias, ¿vale?. Su regalo de cumpleaños", a lo que el otro responde afirmativamente.

También hay otro intercambio entre Navarro Tacoronte y Suárez Esteve donde el empresario le cuenta que ha hablado con el general y que éste le ha dejado caer cómo funciona.

"Él me contó, ¿tú sabes a que voy a Granadilla? Si, digo, más o menos. ¿Pero tú sabes que...? Sí. ¿Tú sabes que yo tengo ahí? Sí. Pues yo cuando voy allí para esto, pues me invitan, que tal y que cual, pagan el billete, que tal y cual, luego pues tengo algo de dinero y allí me muevo, porque ¿cómo me voy a gastar yo el dinero?", expone.

REUNIONES CON EL GOBIERNO CANARIO

De la misma manera, traslada otra charla con Espinosa al 'mediador', donde cuenta cómo le sacó "el tema de los drones". "Esucha, yo te voy a necesitar, digo, no de continuo, pero para hacer presentaciones si voy al Gobierno, depende cual yo quiero que vengas tú conmigo porque tu experiencia en seguridad, cuando yo te siento a ti en una mesa, los acojono a todos y dice no, yo ya tengo reparado una presentación de drones que le he pedido a la dirección general, para cuando me necesites".

Como remate, 'El Drones' confiesa a Navarro Tacoronte sus contactos con otros empresarios para explicarles que "el viejo (el general) tenía una serie de contactos muy grandes a nivel internacional". "Pero al máximo nivel se llega si el viejo cobra por un trabajo, sino no, (...) así de sencillo", resumió.

Según los investigadores, "Suárez Esteve efectuó estos y otros pagos en favor del grupo criminal, a pesar de conocer su presumible ilegalidad, con el objetivo de conseguir acceder a la zona ZEC".

Sin embargo, llegó un punto en el que 'El Drones' "ya estaría sospechando que el dinero que entregaba a Navarro Tacoronte a fin de facilitar sus negocios en Canarias no estaría dando los frutos deseados". Y reclama el dinero: "Antonio, los 1.800 euros que te envié los necesito", le exigió en febrero de 2021.

"Antonio, te pedí dinero el jueves por la noche, es domingo y no lo he recibido... No sé qué está pasando, este viaje de 4 días te he visto 1 hora, de todo lo que me dijiste que iba a pasar, ayudas, venta de drones etc. no ha pasado nada, no me hagas pensar mal, los negocios son negocios pero jugar con el pan de mis hijos NO", le espeta.

25.000 EUROS POR EL "TRÁMITE"

El pasado julio, la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ya pidió al presidente del consorcio de la ZEC que entregase a la Policía "todos los trámites" que hicieron las asesorías de Fuentes Curbelo.

La titular del juzgado explicó que Policía sospechaba que 'Tito Berni', cuando era diputado, se aprovechaba "de la importancia de su cargo y de la intermediación de Navarro Tacoronte para conseguir clientes para la Asesoría Tetir, de la que es administrador solidario".

Aseguró que el dirigente socialista "cobraría 25.000 euros por dicho trámite en su gestoría, además de facilitar y gestionar por sus relaciones y contactos la posibilidad de efectuar contratos y proyectos".