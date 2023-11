AVT lamenta que lo próximo que puedan ver las víctimas de ETA sea a los presos en libertad con un lehendakari de Bildu

APAVT denuncia que ETA sin matar "está consiguiendo lo que no consiguió matando" y toma decisiones "muy importantes" para España



SAN SEBASTIÁN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha lamentado que este colectivo tenga que "estar luchando" para que se les reconozca y se les dé voz, cuando sus "asesinos y los que les han jaleado y jalean están en ayuntamientos y en el Congreso y que lo próximo, "después de ver cómo todos los presos cumplen condena en el País Vasco y Navarra y como poco a poco van consiguiendo los ansiados terceros grados", sea "verles en libertad con un lehendakari de Bildu".

Araluce se ha referido en estos términos en la inauguración de las IX Jornadas de la AVT en el País Vasco, celebradas de grados de la facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) de San Sebastián bajo el epígrafe 'El escenario post terrorismo de ETA. Justicia, deslegitimación y memoria' y que han contado con la presencia de víctimas de ETA, así como representantes institucionales, como Mikel Lezama y Jorge Mota del PP, y de cuerpos policiales. Estaba prevista la participación también de la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, no ha podido acudir por cuestiones de agenda.

Tras pedir guardar un minuto de silencio a los presentes por las víctimas del terrorismo, la presidenta de la AVT, acompañada de la presidenta de la Asociacion Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), Mónica Muñoz, ha señalado que la pregunta que más se hacen las víctimas del terrorismo en la actualidad es "¿todo lo que hemos sufrido para acabar así?".

"No entendemos porqué todo nuestro sufrimiento, con el tiempo, se ha traducido en que nosotras tengamos que estar luchando para que se nos de voz y se nos reconozca, y nuestros asesinos y los que les han jaleado y les jalean estén en los ayuntamientos y en el Congreso de España", ha denunciado.

En este contexto, ha denunciado que "parece que después de ver cómo todos los presos cumplen condena en el País Vasco y Navarra y como poco a poco van consiguiendo los ansiados terceros grados, lo próximo va a ser verles en libertad con un lehendakari de Bildu".

A su juicio, una vez que el presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, y su partido, el PSOE, "han blanqueado a Bildu reconociéndoles no solo como un agente político válido, sino como socios para gobernar, la probabilidad de que pueda llegar a haber Lehendakari de Bildu es muy alta".

Araluce se ha preguntado, en este contexto, si eso es lo que merecen las víctimas del terrorismo y si eso puede considerarse "una gestión correcta del escenario post terrorismo de ETA". "Claramente ni en la peor de nuestras pesadillas nos imaginábamos este escenario", ha conversado.

La presidenta de la AVT ha destacado que está en juego que "tanto dolor y sufrimiento" de las víctimas del terrorismo "no haya servido para nada" y ha apuntado que hay "mucho trabajo por delante", porque "aunque nos quieran imponer que hay que pasar página y olvidar, lo cierto es que actualmente sigue habiendo muchas asignaturas pendientes".

Así, ha recordado que cuando las víctimas siguen impulsando actos "de memoria y recuerdo" se les sigue "ultrajando" y así ha indicado que la semana pasada "la placa en recuerdo de una víctima fue arrancada en Navarra". "Hasta yo misma les puedo hablar de cómo vandalizaron la placa en memoria de mi padre y de las cuatro personas que fueron asesinadas con él a las pocas horas de ser colocada en esta misma ciudad", ha señalado.

A ello ha añadido que las víctimas del terrorismo tienen que "seguir soportando como se ataca nuestra dignidad" y, como ejemplo de ello, ha citado los "'ongi etorri', también de las fotos, carteles, brindis, los documentales donde se entrevista con un halo de atractivo villano de película a un asesino que se niega a hablar en sede judicial" pero también que "sigue habiendo muchos casos sin resolver".

Sobre esta cuestión ha defendido que "todos los que hayan tenido participación en un atentado, como por ejemplo Arnaldo Otegi, deberían colaborar y responder ante la Justicia para contribuir no sólo precisamente a hacer justicia, si no a construir la Verdad de la historia del terrorismo".

Asimismo, ha recordado que "no es respetar la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia del terrorismo el pactar con Bildu y reconocerlo como un actor político más cuando no sólo no condenan el terrorismo, es que llevan terroristas condenados en sus listas; y ceder en la mejora en la situación penitenciaria de los presos de ETA sin exigir arrepentimiento o colaboración; priorizar a las víctimas de violencia policial incluso con indemnizaciones, algo que por cierto no recoge la Ley de víctimas del terrorismo del País Vasco para nosotras, las víctimas del terrorismo".

Araluce ha incidido en que tampoco lo es "no hacer nada por acabar con los actos y manifestaciones de enaltecimiento y justificación del terrorismo y de los terroristas que se producen casi a diario en las calles del País Vasco y Navarra; o subvencionar proyectos de investigación que ponen al mismo nivel a víctimas del terrorismo y a sus asesinos".

"Como habrán podido comprobar la situación actual dista mucho de ser la apropiada", ha lamentado. Por ello, ha indicado que con estas jornadas se busca "abordar con los mejores profesionales cómo debe gestionarse esta etapa que vivimos de post terrorismo de ETA".

"INDIGNANTE"

Por su parte, Muñoz ha afirmado que "ETA ya no mata, pero está en las instituciones y toma decisiones muy importantes para España". Así, ha censurado que la banda terrorista "está consiguiendo sin matar lo que no consiguió matando", algo que es "indignante" y que causa "profunda tristeza" a víctimas del terrorismo como ella.

"Les invito a comprometerse con el lado bueno de la historia, que es el de las víctimas del terrorismo", ha señalado, para pedir, a continuación "no cometer errores" permitiendo que "se silencie la verdad".