La AVT premia a la UCO por su "profesionalidad y rigor" en la lucha contra las organizaciones terroristas

1127668.1.260.149.20261022150805 Foto de familia durante el acto institucional ‘Dignidad y memoria frente al terrorismo: un compromiso de Estado’, en el Senado,a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha entregado este jueves su XIV Premio 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia' a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en reconocimiento a su "profesionalidad, rigor y excelencia" en la lucha contra el terrorismo.

"Este es un reconocimiento a una unidad que se ha convertido en un referente por su profesionalidad, su rigor y su capacidad para afrontar algunas de las investigaciones más complejas de nuestro país. La Guardia Civil ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo en España", han señalado desde la asociación durante el acto, celebrado en el Senado.

La AVT ha destacado asimismo el compromiso con la libertad de la Guardia Civil, justificando el significado "especial" de este galardón para las víctimas. El coronel de la UCO, Pedro Merino Castro, ha sido el encargado de recoger el premio.

Durante su intervención, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha felicitado a la unidad por su trabajo y ha extendido su reconocimiento al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a jueces, magistrados, fiscales y al Poder Judicial, por su contribución a la derrota de ETA.

"La derrota de ETA no fue gracias al acierto de ningún componente, de ningún individualismo, fue gracias a la labor policial, fue gracias a la justicia, fue gracias a la colaboración internacional y fue gracias a la lección de compromiso de toda la sociedad en su conjunto", ha señalado.

En este sentido, Rollán ha defendido que esta victoria se consiguió desde la unidad, la democracia y el Estado de Derecho, y ha insistido en la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas.

PERSONAS CONDENADAS EN LISTAS DEL 29N

Por otro lado, el presidente del Senado ha criticado la presencia de personas condenadas por pertenencia o apoyo a la actividad terrorista en las listas electorales de los comicios del próximo 29 de noviembre.

"Lamento profundamente que en los primeros puestos de la formación política que concurrirá a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre se encuentren tres personas condenadas por pertenencia o por un apoyo explícito a la actividad terrorista", ha afirmado Rollán, quien también ha advertido contra los intentos de "blanqueamiento" del terrorismo.

El presidente de la Cámara Alta ha rechazado los acuerdos con quienes, según ha denunciado, no han mostrado arrepentimiento por los asesinatos ni han pedido perdón a las víctimas y a sus familiares.

"Las decisiones de cualquier país no pueden estar bajo la influencia de quienes no condenan el terrorismo, ni tampoco de quienes no colaboran con la justicia", ha sostenido, en referencia a la necesidad de esclarecer los cerca de 400 asesinatos de ETA que continúan sin resolverse.

GUARDIOLA Y ALMEIDA RECIBEN LAS CRUCES DE LA DIGNIDAD

La AVT ha concedido también sus Cruces de la Dignidad a doce personas, entre ellas la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Guardiola ha agradecido la distinción y ha asegurado que la recibe como una "responsabilidad" para su comunidad autónoma. "Recibir esta Cruz de la Dignidad es un honor y también es una responsabilidad para Extremadura que nosotros vamos a asumir, como siempre, con medidas concretas", ha señalado a su llegada al acto.

La presidenta extremeña ha recordado que esta semana se cumplen quince años desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada y ha advertido de que todavía quedan asesinatos por resolver y hay partidos que incluyen en sus listas a personas condenadas por terrorismo.

"Es importantísimo seguir trabajando de la mano de asociaciones como la AVT para que no se le olvide a nadie, para luchar por la verdad, por la dignidad, por la memoria y por la justicia de las víctimas y de sus familias", ha manifestado. Guardiola ha agradecido el reconocimiento y ha recalcado que lo considera extensible al conjunto de los extremeños.

Por su parte, Almeida ha destacado el papel de las víctimas del terrorismo en la construcción de la democracia y ha asegurado que recibir la Cruz de la Dignidad le produce una especial emoción.

"Las víctimas del terrorismo son el verdadero 'alma mater' de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho y nuestro régimen de derechos y libertades", ha afirmado, al recordar que dieron su vida para que los ciudadanos pudieran vivir en democracia.

El alcalde madrileño ha agradecido a la AVT que haya pensado en él para concederle esta distinción y ha subrayado que las víctimas fueron objeto del "odio irracional" de quienes recurrieron a la violencia.

LA AVT RECLAMA UN COMPROMISO DE ESTADO CON LAS VÍCTIMAS

La presidenta de la AVT, Lucía Ruiz García, ha defendido que la protección de las víctimas del terrorismo debe constituir un compromiso de Estado, al margen de los cambios de Gobierno, las mayorías parlamentarias y los intereses partidistas.

"Las víctimas no pertenecemos a ningún partido político, no somos patrimonio de nadie y nuestra memoria tampoco puede utilizarse en función de intereses políticos", ha señalado.

Asimismo, ha criticado los acuerdos políticos del Gobierno con EH Bildu y ha reclamado que no se releguen los derechos de las víctimas ni se normalicen esos pactos sin un reconocimiento inequívoco de la injusticia de los crímenes de ETA.

Junto a Guardiola y Almeida, la asociación ha distinguido con las Cruces de la Dignidad a la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández; al concejal de Villanueva de la Cañada Jesús Fernando Agudo; a la periodista Enriqueta Garaz Loureiro; a la jefa superior de Policía del País Vasco, María Teresa Herráez García; al guardia civil Pedro Francisco Sánchez Cabello; al asesor de protocolo y relaciones institucionales de la Comunidad de Madrid Juan José Murillo Moreno; al decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, Francisco Javier Sánchez Eizaguirre; al presentador y productor audiovisual Ignacio Navarro Gil; y a Narcisa López Castro, secretaria general de la AVT.

La asociación ha concedido también, a título póstumo, una Cruz de la Dignidad al que fuera fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, recogida por su hijo.