La AVT ve justo que se indemnice a víctimas sin sentencia penal pero pide a Interior "corregir desigualdades existentes"

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la presidenta de la AVT, Lucía Ruiz, y el consejero Miguel Folguera - AVT - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha respaldado este martes la iniciativa del Ministerio del Interior de igualar las indemnizaciones a víctimas del terrorismo con independencia de que exista o no sentencia penal, aunque ha pedido explicaciones sobre su aplicación para "corregir desigualdades existentes" en casos de víctimas que, pese a tener sentencia, "han recibido indemnizaciones igualmente limitadas".

"Desde la AVT llevamos años reclamando la equiparación de las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo, con independencia de que exista o no sentencia. Es una reivindicación histórica, justa y necesaria, aunque nos llama la atención que se apruebe precisamente en periodo electoral, después de tantos años reclamándola", han apuntado desde la asociación en declaraciones a Europa Press.

La AVT ha señalado que nadie les ha informado ni explicado el contenido del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros este martes, a propuesta del Ministerio del Interior, para reformar la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral de este colectivo.

"No nos queda claro cómo se va a hacer efectiva esa equiparación ni cómo se van a atender las distintas situaciones de las víctimas", ha indicado la AVT.

Para la asociación de víctimas es fundamental aclarar la situación de "muchas víctimas" que, aun contando con sentencia, no han percibido una indemnización superior a las cuantías que la Ley 29/2011 prevé para quienes no la tienen.

"¿Se van a revisar también estos casos? Necesitamos conocer el texto y recibir explicaciones sobre su alcance", ha continuado. "La equiparación debe corregir las desigualdades existentes y contemplar también a quienes, pese a tener sentencia, han recibido indemnizaciones igualmente limitadas", ha solicitado la AVT.

BENEFICIA A POLICÍAS Y VÍCTIMAS SIN SENTENCIA

Según ha informado el Ministerio del Interior, los beneficiarios más numerosos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias, víctimas de atentados por los que no llegó a dictarse una sentencia penal a menudo por desconocimiento de la autoría de los atentados.

El Ministerio ha señalado que beneficiará también a víctimas como las de los atentados cometidos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 y que, además, la medida aumenta el importe mínimo de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo.

El objetivo del real decreto-ley es equiparar las indemnizaciones previstas "con independencia de que se haya dictado o no sentencia penal sobre el atentado que les afectó o de si en dicha sentencia se fijó o no responsabilidad civil".

Hasta ahora, ha explicado el Ministerio, las víctimas que habían sufrido daños de la misma gravedad en atentados terroristas podían recibir indemnizaciones diferentes debido a una circunstancia ajena a ellas: que los hechos hubieran llegado o no a juicio o que la sentencia hubiera establecido o no una cantidad en concepto de responsabilidad civil.

"Con esta reforma, el Ministerio atiende una de las principales reivindicaciones del colectivo y corrige esa diferencia existente", ha sostenido el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en una nota de prensa.