El Ayuntamiento de Badajoz pide la dimisión de Pedro Sánchez en un pleno sin ediles del PSOE para evitar este "circo"

BADAJOZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en su sesión de este jueves, 24 de octubre, con los votos del PP, el concejal no adscrito y Vox una moción presentada por este partido en la que solicita la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por su trama de corrupción".

Antes del debate de este punto, los concejales del PSOE se han levantando de su bancada tras señalar su portavoz, Ricardo Cabezas, que el Grupo Socialista "no va participar de este circo de esta moción", para posteriormente retornar al salón de plenos para participar en turno de ruegos y preguntas.

Desde Vox, Marcelo Amarilla, ha defendido esta moción en la que exige la "inmediata dimisión en bloque" del Ejecutivo presidido por Sánchez y la convocatoria de elecciones generales, y expresa "su total repulsa a la degradación institucional promovida desde el Gobierno de la nación, la cual amenaza con romper la unidad y la igualdad de los españoles y quebrar nuestro Estado de Derecho". También apoya a los servidores públicos que, pese a "la persecución, el señalamiento y las presiones", "trabajan por esclarecer y perseguir los delitos de este gobierno corrupto".

Amarilla ha comenzado su intervención recordando la frase las palabras pronuncias por Sánchez en enero de 2018, en las que señalaba que "un gobierno paralizado por la corrupción es un lastre para nuestro país", cuando se presentaba ante los españoles "como una suerte de adalid de la lucha contra la corrupción y, a su partido, el PSOE, como el único capaz de devolver la dignidad a las instituciones y a la propia democracia española".

Esto último, ha continuado, fue "particularmente destacado" por José Luis Ábalos durante su intervención en el Congreso durante el debate de la moción de censura presentada por los diputados del PSOE al Gobierno presidido por Mariano Rajoy y que dio la presidencia del Gobierno a Sánchez.

"Transcurridos seis años desde aquella moción de censura, el actual Gobierno de España, junto con sus socios comunistas y separatistas, ha embarcado a nuestra nación en un proceso en que se dan la mano los ataques a la unidad nacional y el asalto a las instituciones. Esta espiral de progresiva degradación institucional ha proporcionado el contexto para la comisión de los más graves actos de corrupción que se recuerden", ha señalado, para referirse a "una corrupción económica, política y moral que rodea a Sánchez, a su Gobierno y a su círculo más cercano".

También ha aludido a "la concesión de los indultos a los condenados golpistas por los sucesos separatistas de Cataluña en 2017" o a los hechos, "sujetos actualmente a investigación judicial", que involucran tanto al entorno familiar "más próximo" a Sánchez, como a varios de sus ministros, exministros y a expresidentes regionales del PSOE.

"Ya no puede hablarse de casos de corrupción concretos. Estamos ante el 'Caso PSOE', que engloba a familiares y a todo el entorno más cercano del presidente del Gobierno", ha incidido, para destacar las diversas investigaciones abiertas como el "Caso Begoña", el "Caso David Sánchez" y el "Caso Koldo" o "Caso PSOE"; recordar la imputación del fiscal general del Estado; y sentenciar que "todo lo anterior permite constatar que el Gobierno de Sánchez puede ser considerado el más corrupto de la historia de España".

El edil no adscrito, Carlos Pérez, se ha mostrado "de acuerdo" con la moción que, en cualquier caso y al ser de índole nacional, cree que no debería ir en el orden del día de los plenos del ayuntamiento, mientras que, desde el PP, Juan Parejo, ha sostenido que "qué piel más fina tienen aquellos que utilizaban el dóberman socialista", y "que pedían dimisiones en tiempos pretéritos" y que "está claro que, cuando al final a uno le toca sufrir en sus filas la sombra de la corrupción, es más fácil salir corriendo que dar la cara".

"Está claro, a la vista de lo que ha ocurrido en el día de hoy en este salón de plenos del ayuntamiento y en el día de ayer en el Congreso de los diputados, que una vez se produce la desbandada", ha continuado, dado que este miércoles los ministros "salían corriendo" del hemiciclo y este jueves los concejales del PSOE "para no aguantar este bochorno al que España está asistiendo con la gestión del señor Sánchez".

De este modo, el PP apoya la moción de Vox que solicita la dimisión de Sánchez, porque "hay muchos motivos" y "razones" para exigirla ante el "peor presidente del Gobierno de la democracia en España", según Parejo.

OTROS ASUNTOS

La sesión plenaria correspondiente al mes de octubre ha aprobado por unanimidad una serie de expedientes de cambio de finalidad de actuaciones varias de Gabinete de Proyectos; o un reconocimiento extrajudicial de servicios extraordinarios realizados en enero de 2024 por la Policía Local.

Con igual sentido de votos, ha salido adelante la nominación de una vía pública en el antiguo Ifeba; y una dedicada a Julián García Hernández, tratante de ganado que donó los 4.000 metros de parcela en los que se edificaron los denominados 'Grupos de Santa Teresa' tras la petición de su bisnieta; o una declaración institucional con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales.

En el apartado de urgencia, se ha rechazado con el voto a favor del grupo proponente, en contra del PP y la abstención del no adscrito y Vox una moción del PSOE que exige la reducción del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el porcentaje necesario para cubrir el coste íntegro que va a suponer a los pacenses la nueva tasa de residuos que se aplicará a partir de 2025.

Una moción con la que, como ha advertido el alcalde, Ignacio Gragera, lo que se pretende es un posicionamiento político sobre la cuestión y no el inicio del expediente, "que deberá producirse en todo caso por una orden de inicio que, de facto, ya está dada". Posteriormente y antes de su votación, ha abundado en que este asunto se abordó en el pleno de septiembre y dijo que le parecía "interesante" explorar la posibilidad de bajar el IBI "para no cargar los bolsillos de los pacenses en la medida de lo posible".

A primeros de octubre, ha recordado, dio la orden de inicio para que se estudiara esa posible, que espera sea "real", bajada del IBI y para que los técnicos municipales estudiaran de qué manera se podía "dar cuerpo" no a una "compensación", pero "sí a una reducción de ese IBI" que permitiera que "al final en el bolsillo de los pacenses el dinero que tuvieran disponible fuera equivalente". También ha compartido con el concejal de Hacienda, Javier Gijón, que no puede ser una compensación porque gravan dos cuestiones diferentes y "no es equiparable".

"Decirle a la gente que bajando el IBI no va a pagar basura no es verdad", pero sí que se está estudiando para ver cómo, a través de la reducción de dicho impuesto, la factura final que tienen que pagar "sea la menor posible", ante lo que ha apuntillado que, como está establecida esa ley que ha impulsado, aprobado y "obligado a los ayuntamientos" a hacer lo que "dicen" desde el Gobierno socialista, "ese cálculo tiene miga" y lo tienen que hacer con "profundidad", sabiendo que la tasa de recogida de basura entrará en vigor el 1 de abril y desconocen cómo se va a comportar.

Sobre esto último, ha recordado que es nueva, que en Badajoz "no se paga esa tasa de basura" y "no se ha pagado en los últimos prácticamente treinta y pico años, 33 años", y ha rechazado que les haya "pillado el toro" con esta tasa que "estará" para el próximo 1 de abril, "ni un día antes", a la vez que ha apostillado que, una vez que se ha dado orden de inicio del estudio de la tasa, mantendrán informados a los grupos del desarrollo de ese expediente.