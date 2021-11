Los ayuntamientos de Jaén, Jerez de la Frontera y Parla se mantienen otro año más en riesgo "crítico" de sostenibilidad

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este lunes un informe en el que mantiene a los ayuntamientos de Jaén, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Parla (Madrid) como las entidades locales que tienen un nivel de riesgo "crítico" de sostenibilidad antes de evaluar los presupuestos municipales para el año 2022.

En concreto, la AIReF ha revisado en este Informe Complementario de Evaluación Individual de las Líneas Fundamentales de los Presupuestos para 2022 de las Corporaciones Locales el ámbito subjetivo de las entidades locales con problemas estructurales de sostenibilidad que van a ser objeto de seguimiento, dado el inicio de un nuevo ciclo presupuestario.

Así, se han seleccionado 25 ayuntamientos con riesgos de sostenibilidad que son los mismos que en el anterior ciclo, salvo Sanlúcar de Barrameda e Isla Cristina, que salen del análisis por presentar mejoras en su situación de sostenibilidad, y los de Arroyomolinos, Lepe y San Fernando de Henares, que entran por primera vez en este análisis.

De este modo, tras los ayuntamientos anteriormente citados en nivel de riesgo crítico, se encuentran en riesgo "muy alto" Los Barrios (Cádiz) y Navalcarnero (Madrid). Por su parte, en riesgo "alto" están Alcorcón (Madrid), Algeciras (Cádiz), Barbate (Cádiz), Gandía (Valencia), La Línea de la Concepción (Cádiz), Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Totana (Murcia).

En nivel de riesgo moderado se sitúan Aranjuez (Madrid), Arcos de la Frontera (Cádiz), Arganda del Rey (Madrid) y Ayamonte (Huelva). En nivel "bajo" están Alboraya (Valencia), Almonte (Huelva), Caravaca de la Cruz (Murcia), Puerto Real (Cádiz) y San Andrés del Rabanedo (León).

En cualquier aso, la AIReF ha calificado con incertidumbre a los ayuntamientos de Alcorcón, Barbate, La Línea de la Concepción, Los Palacios y Villafranca, Navalcarnero y Parla, por no haber aportado la información solicitada. De ellos, solo Barbate ha incumplido el deber de colaboración dado que no ha remitido ninguna información, incumplimiento que también se ha producido en los ayuntamientos de Lepe, Arroyomolinos y San Fernando de Henares, que no han podido ser calificados.