Ayuso acusa a Batet de "borrar registros" relacionados con el Tito Berni: "Pero no pueden borrar los sobres con dinero"

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que, por mucho que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, intente "borrar registros o no permita actuaciones en según qué dependencias pasados unos días" relacionados con el Caso Mediador, "no lavarán la vergüenza del Tito Berni" porque "no pueden borrar los sobres con dinero y el bochorno de todos los socialistas decentes".

Así lo ha dicho la también presidenta del PP en Madrid durante su intervención en la presentación de los candidatos populares a las alcaldías de los 179 municipios de la Comunidad, en la plaza de toros de Las Ventas.

"Por mucho que quieran maquillar los informes del FMI esta y todas las instituciones advierten que a la España de Sánchez se la come la deuda pública. Las previsiones de crecimiento son a la baja, la falta de transparencia asusta y no se pone en marcha ninguna reforma estructural", ha declarado.

Asimismo, Ayuso ha considerado que "el gobierno de las sonrisas y los derechos resulta que es el gobierno de la precariedad laboral, de los fijos discontinuos de Yolanda Díaz", la que ve como "vicepresidenta más incompetente de la historia de España". En este punto, ha criticado que hayan "duplicado los fijos discontinuos también en Educación, sin estar permitidos, y este verano mandan al paro a los docentes sin pagarles las vacaciones".