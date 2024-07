Ayuso apunta a que Begoña Gómez "ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras con el nombre de La Moncloa"

RASCAFRÍA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este viernes que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, "ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias con el nombre de La Moncloa y del Gobierno".

Así ha respondido la dirigente madrileña a las preguntas de los periodistas, en un acto en Rascafría, sobre las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relacionas con las Cortes, Félix Bolaños, en las que denunció una "persecución cruel" contra Begoña Gómez "en un proceso judicial plagado de mentiras".

"Ahora resulta que se persigue a la mujer del presidente o al hermano del presidente por ser familiares, juraría que eso es lo que me han hecho a mí durante los últimos cinco años y no pasaba nada, cuando nadie de mi entorno ha estado en política, nadie de mi entorno habita en un espacio público o a nadie de mi entorno ni a mí me han regalado nunca una tesis", ha señalado a continuación.

Para Ayuso, esto es algo "bastante distinto", ya que se habla de "gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias con el nombre de La Moncloa y del Gobierno". A su parecer, "hacerse ahora los ofendidos con vídeos y con ataques" es "una desproporción y, sobre todo, es una inversión absoluta de la verdad".