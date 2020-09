Ayuso dice que hará lo que sea para frenar el virus aunque cree que el estado de alarma es "la muerte" para Madrid

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que hará "lo que sea" para frenar la pandemia en la autonomía aunque ha manifestado que declarar el estado de alarma sería "la muerte" para la autonomía.

"Yo no tengo ningún ego. Yo haría cualquier cosa por que esto acabara, haría lo que fuera, no tengo otro interés, no hago otra cosa en la vida, que intentar acabar con esto con los recursos que tenemos", ha declarado, en la rueda de prensa que ha ofrecido conjuntamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras reunirse durante casi dos horas.

Ayuso ha desvelado que ambos dirigentes han hablado de "surcar las adversidades" sin tener que llegar a un estado de alarma y, de hecho, ha señalado que ni siquiera han intercambiado palabras sobre aplicarlo "ahora mismo".

Así, ha incidido en que hará "lo que sea" pero no cree que un confinamiento y un estado de alarma sea "ni muchísimo menos" las medidas que haya que adoptar. "Eso es la muerte para nuestra Comunidad", ha sentenciado.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que Madrid tiene "una carga con España y está al servicio de las demás" por lo que ha subrayado que no se puede "acotar todo Madrid, cerrar todo Madrid" sin antes darse "una oportunidad". Para Ayuso, el confinamiento total "es la última medida".

Por ello, desde el Gobierno regional han puesto un plan "distinto, estratégico, para proteger y llevar la Sanidad pública a todos los ciudadanos de 37 zonas con recursos extraordinarios". "Vamos a intentarlo y si funciona se lleva a más zonas y así vamos a estar durante unos meses hasta que llegue la vacuna. Estaremos con cuarentenas en los colegios, en las empresas... no nos engañemos, vamos a tener que convivir así", ha trasladado.