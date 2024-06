Ayuso duda de que el acuerdo con PSOE "se repita muchas veces" y recuerda que para el CGPJ ha actuado la UE

BATRES, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este jueves sus dudas de que el acuerdo de PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "se repita muchas veces" en otros ámbitos dado que para este ha tenido que actuar la Unión Europea.

Preguntada por los periodistas en un acto en Batres, Ayuso ha insistido en que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha tenido un éxito que hay que reconocer" con el CGPJ, ya que ha sabido "sentar en la mesa a los dos principales partidos ante los ojos de la Unión Europea para que conozcan la situación" en la que se encuentra España.

"Espero que el Gobierno cumpla con su parte y, de esta manera permita, que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es la matriz de la que después vendrá la renovación --de distintos órganos fundamentales para el Poder Judicial-- se haga con transparencia, se haga respetando los contrapesos propios de una democracia y que no asistamos a la colonización también del Poder Judicial por parte del Gobierno", ha trasladado.

Esto último es lo que le preocupa, dado que ha incidido en que se está "en un Estado de Derecho" y hay que "convivir" y atenerse "a unas reglas del juego de lado a lado, unos y otros".

"Hasta aquí nos hemos dado una nación fuerte, próspera y en paz, porque por encima de nosotros había el imperio de la ley, un respeto a las instituciones, donde estaban los mejores funcionarios de carrera al frente, donde había unas reglas de juego que nadie cuestionaba. Ahora vemos como las mismas se caen al servicio del poder ejecutivo", ha manifestado.

De cara a futuros acuerdos, ha sostenido que no tiene "grandes esperanzas" puesto que considera que si se ha llegado hasta aquí ha sido porque Feijóo "ha resistido mucho los envites" y después porque la Unión Europea "ha actuado".

"No sé si la UE estará en cuestiones doméstica que debemos pactar los dos partidos. Por tanto, no tengo todas las esperanzas. No tengo todas las esperanzas porque estamos viendo cosas impensables como por ejemplo amnistiar los graves casos de corrupción que ha habido en Andalucía, a las personas que desde Cataluña están fabricando un segundo país a costa del esfuerzo de todos los españoles y además de manera fraudulenta...", ha sostenido.

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, la sociedad es la primera interesada en que se viva una "situación de pactos y de entendimiento" pero duda que "esto se repita muchas veces".