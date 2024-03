Ayuso reclama al PP europeo en Bucarest que no haya "compadreo" con Sánchez, que va a amnistiar a "aliados" de Putin

BUCAREST, 6 Mar. (De la envida especial de EUROPA PRESS, Marisa Piqueras) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles a la familia del Partido Popular Europeo (PPE) que no haya "compadreo" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque está negociando con los independentistas una ley de amnistía que va a permitir que se "salgan con la suya" aquellos que han estado "aliados con Putin" y que han cometido "graves delitos", en alusión al expresidente Carles Puigdemont y los dirigentes del 'procés'.

"No se le puede blanquear nunca más", ha proclamado en su intervención en una mesa redonda del congreso del PPE que se celebra en Bucarest (Rumanía) bajo el título 'Ganando elecciones', un cónclave en el que la formación elegirá a Ursula von der Leyen como candidata a la Presidencia de la Comisión Europea tras las elecciones de junio.

Ayuso ha solicitado a la Unión Europea que "escuche lo que se va a votar mañana en España", en referencia a la reunión de la Comisión de Justicia que se reúne este jueves en el Congreso para emitir un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía, cuyo acuerdo están ultimando el PSOE y Junts.

La presidenta madrileña ha advertido de que la amnistía va "a permitir que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España" y que "hacen listas negras de jueces y de periodistas", "se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez por siete votos".

ALUDE TAMBIÉN AL 'CASO KOLDO'

Ayuso ha subrayado que son personas que han cometido "graves delitos corrupción", personas que han "estado juntos y aliados con Putin" y que están con "dictaduras como la venezolana". También ha aludido al llamado 'caso Koldo' y la presunta compra con fondos europeos de material "en mal estado", algo que, según ha dicho, ha llevado a que la presidenta del Congreso y expresidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, sea "una de las involucradas".

"Y por eso yo pido al Grupo Popular Europeo que no haya compadreo con ninguno de ellos, con Pedro Sánchez, porque eso no es convivencia", ha recalcado, para insistir en que "no se le puede blanquear nunca más".

Ayuso ha asegurado que están redactando el Código Penal "a conveniencia de los delincuentes en España" y ha añadido que en las próximas elecciones al País Vasco "van a llevar a personas condenadas en firme por terrorismo" para mantener a Pedro Sánchez. "Por eso la receta es no renunciar a nuestros principios, el daño que le están haciendo a España y, por tanto, a la UE es cosa de todos", ha enfatizado.

