Aznar asegura que la reforma de las pensiones de Sánchez es una "puñalada en el corazón del futuro" del sistema

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha cargado duramente este martes contra la "coalición indeseable", "arrogante" e "incompetente" que lidera Pedro Sánchez y ha afirmado que el único "bagaje intelectual" del presidente del Gobierno es "no es no" y "sí es sí". Además, ha descalificado algunas de sus medidas, como la reforma de las pensiones que se vota este jueves en el Pleno del Congreso y que ve como "una puñalada en el corazón del futuro" del sistema.

En un acto de precampaña en Villaviciosa de Odón (Madrid), donde ha arropado al candidato del PP en este municipio, Juan Pedro Izquierdo, Aznar ha señalado que Alberto Núñez Feijóo necesita un Gobierno "fuerte" tras las elecciones para "arremangarse" y tomar "decisiones profundas" tras los pasos que ha dado el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, cuya política ha calificado de "divisiva" y "sectaria", basada en el "enfrentamiento" y la "fragmentación".

"Se trata de construir una España positiva, viable, integradora, atractiva y necesaria. Vamos a mandar los extremismos al rincón, que son la expresión de las políticas inútiles", ha afirmado, para añadir que hay que empezar a construir esa España el próximo 28 de mayo y "culminar" en las elecciones generales. "Es un proceso común que tiene dos partes", ha subrayado.

"EL FIN DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL" SI GANA SÁNCHEZ DE NUEVO

Ante las citas electorales de este año, Aznar ha avisado que en los próximos meses "se juegan la apertura de un proceso constituyente" porque si la coalición de PSOE y Podemos "pasase el trámite importante" de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y continuase después en Moncloa, España estaría "abocada inevitablemente a un proceso constituyente", de "destrucción de la Constitución y de la legalidad vigente".

"Sea lo que sea, si eso se produce es el fin de la España constitucional que hemos conocido hasta ahora. Es el fin de la Transición democrática que nos ha traído hasta aquí y es también culminar no un cambio en el país sino un cambio de país", ha alertado, para añadir que sería una "sociedad irreconocible para la mayoría de los españoles".

Aznar ha afirmado que hay dos preguntas que denotan "la realidad de la España" actual. "La primera es cuando un dirigente del PSOE le preguntó al actual presidente del Gobierno: oye Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?". "Y la segunda, se la acaba de hacer una dirigente a una ministra del Gobierno, famosa por distintas circunstancias, que le ha preguntado: oye, tu sabes qué es una mujer". A su entender, "lo más relevante es la falta de respuesta" a esas dos preguntas "esenciales y capitales".

A renglón seguido, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo. "Del actual máximo responsable del Gobierno, en su bagaje intelectual solo conozco dos pensamientos profundos que han contribuido mucho a la historia del pensamiento: una vez fue cuando dijo 'no es no'; y otra vez cuando ha dicho 'sí es sí'", se ha mofado, asegurando que ambos formarán parte del "capital político" de España.

EN MANOS DE UNA MINORÍA "EXTREMISTA" QUE QUIERE ACABAR CON ESPAÑA

Aznar ha lamentado que Sánchez haya dejado el Gobierno en manos de una "minoría extremista" que "quieren acabar con España" y ha dicho que el PP debe reflexionar qué va a hacer "cuando tenga la responsabilidad de gobernar". A su entender, ese acuerdo de Gobierno con "comunistas, separatistas y antiguos terroristas es una coalición indeseable" tanto para el presente como para el futuro de España.

Tras elogiar la figura de Cánovas del Castillo, el "gran creador de la Restauración", Aznar ha dicho que "lo ideal que hubiera dos pilares en la sociedad para gobernar el país" como hubo entonces y después de la Transición. Sin embargo, ha lamentado que "uno de esos pilares haya dejado de existir" y ahora sea esa "coalición indeseable".

Por eso, ha subrayado que ahora es necesario un Gobierno "fuerte" que sea capaz de "tomar decisiones profundas" que afecten a la mayoría de los españoles. En este punto, ha apelado a la unidad de lo que está "a la derecha de la izquierda", algo que, según dijo, permitió al PP ganar cuando apostó por esa unión en los años 90.

Tras expresar su "confianza" en Feijóo, se ha mostrado convencido de que basará sus políticas en varias cuestiones "muy sencillas": la primera, España "no es un puzle" ni va a ser una "federación", una "confederación", una "nación de naciones o un Estado plurinacional" sino una nación de ciudadanos libres e iguales.

La segunda, la soberanía nacional, que "no se divide ni se fracciona" sino que reside en el pueblo español, de forma que el que atente contra ella debe "atenerse a las consecuencias". "Nadie puede entender que se dé un golpe de Estado y que los que paguen el plato sean los españoles y no los que han dado un golpe de Estado", ha manifestado.

Además, ha defendido la derogación "de la Ley de Memoria Democrática, que es "autoritaria" y divide a los españoles entre "buenos y malos"; así como recuperar el "respeto" a las instituciones porque cuando "nadie invierte" en un país cuando la ley no se respeta, la seguridad jurídica no existe o se hacen leyes "en beneficio de delincuentes".

También ha subrayado que un Gobierno del PP deberá cambiar el rumbo económico del país porque España necesita "más inversión" y "más trabajo", sin expulsar a los jóvenes. A su entender, habrá que "arremangarse" para bajar la deuda o el déficit.

Además ha dicho que habrá que actuar para "mantener un sistema de pensiones viable" y "posible". A su entender, los pensionistas tienen derecho a una buena pensión pero hay que decirles que "o el sistema es viable o no hay". "Y lo que se está haciendo ahora no solo no es una reforma seria de las pensiones, es una puñalada en el corazón del futuro de las pensiones para muchísimos españoles", ha manifestado.

AYUSO, "UN GRAN CONTRAPUNTO" A LA COALICIÓN "ARROGANTE" DE SÁNCHEZ

En el mitin, el expresidente ha puesto también en valor la gestión de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido este tiempo un "gran contrapunto" de la coalición "arrogante e incompetente" que dirige Sánchez. "Hasta el punto lo ha hecho bien que decir Madrid hoy es hablar de una sociedad libre, abierta, próspera, dinámica e integradora", ha destacado, para añadir que el Gobierno de Ayuso es una "esperanza de futuro" para la política española y para la nación.

Además, ha pedido Juan Pedro Izquierdo ganar las elecciones de mayo en Villaviciosa de Odón y ha recordado que así lo hizo el PP cuando él era presidente del partido. "Aquí no espero cualquier cosa sino una gran victoria", ha finalizado.