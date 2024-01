Aznar dice que hay que ver "hasta qué punto ha habido intervención rusa en el intento de secesión de Cataluña"

Avisa que si Israel no gana la guerra y no la termine "bien", "la próxima guerra sería en las fronteras próximas a Europa"



MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este lunes que hoy saben que hay "intervenciones extranjeras en los procesos políticos" y ha aludido a la presunta injerencia rusa en Cataluña. Según ha dicho, hay que ver "hasta qué punto ha habido intervención rusa en el intento de secesión de Cataluña".

Así se ha pronunciado Aznar en la inauguración de la jornada 'La guerra de Ucrania y su relación con la crisis en Oriente Medio' en Madrid, el mismo día en que el juez ha decidido prorrogar seis meses la investigación de la trama rusa del 'procés', en medio de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.

Aznar ha aludido a los problemas de las sociedades democráticas asegurando que los españoles tienen "un problema territorial" que ha llamado de "separatismo puro y duro". "Otros países pues tienen otros problemas", ha dicho, para añadir que "las autocracias juegan a fomentar la debilidad" de las sociedades y es algo que tienen que "tener en cuenta mucho los demócratas".

"Una de las cosas de actualidad en España, por ejemplo, es hasta qué punto ha habido intervención rusa en el intento de secesión de Cataluña", ha manifestado, para subrayar que "hay intervenciones extranjeras en los procesos políticos" y ha habido un "intento de manipulación de algunas elecciones".

En este punto, el también presidente de FAES ha alertado de que el problema de las sociedades "no es tanto la información como la desinformación". "Es decir, no es tanto el aluvión de información que recibe la gente, sino la capacidad de manipulación y de desinformación que sufren las personas todos los días", ha explicado.

INSTITUCIONES "PUJANTES" Y UN ESTADO DE DERECHO QUE "FUNCIONE"

El expresidente ha subrayado que, a la acción militar por tierra, mar y aire, hay que añadir ahora la desinformación, que es "un instrumento de desestabilización de sociedades" y ha señalado que ante esta situación las sociedades democráticas tienen que hacer "mucha pedagogía".

Asimismo, Aznar ha afirmado que las sociedades democráticas "necesitan instituciones pujantes, no instituciones en cuestionamiento". "Necesitan un Estado de Derecho que funcione, no confrontación entre gobiernos y Estado de Derecho", ha recalcado.

Tras asegurar que Rusia, China, Irán y Corea del Norte "desafían" el orden internacional y a las democracias, Aznar ha afirmado que lo que no saben es si este escenario del siglo XXI va a llevar a "una Tercera Guerra Mundial" o se va a poder evitar. A su entender, las "autocracias están conectadas entre sí" y actúan conjuntamente.

CRITICA LA INACCIÓN EN EL MAR ROJO

Además, ha destacado que "todo lo que está ocurriendo en Gaza está beneficiando" a Rusia, a China y a Irán. De hecho, ha recordado que este último país es el "primer suministrador de armas" a Rusia, que "continúa con su escalada amenazante" hacia Ucrania y hacia a otros vecinos europeos.

Tras indicar que "una de las cosas que está encima de la mesa es la capacidad disuasoria de los Estados Unidos", Aznar ha subrayado también que "la fiabilidad en la disuasión norteamericana es cada vez menor, y por lo tanto cada vez el desafío es mayor".

A renglón seguido, el expresidente del Gobierno ha criticado la inacción de España en el Mar Rojo, por donde, "como se sabe no pasan barcos españoles". "Solamente nos jugamos casi 200.000 millones", ha exclamado con ironía.

VE "ESENCIAL" QUE ISRAEL TERMINE "BIEN" LA GUERRA

El expresidente del Gobierno ha indicado que es "absolutamente esencial" que Israel "gane" la guerra y "la termine bien". A su entender, "ganarla y terminarla bien no solamente es terminar con Hamás" sino es garantizarse las condiciones de seguridad para el futuro y avanzar en los procesos de seguridad regional.

"Si Israel no ganase esta guerra, la próxima guerra sería en las fronteras próximas a Europa, por no ser más preciso. Y dentro de las fronteras más próximas a Europa, en las fronteras más débiles que tenga Europa", ha asegurado, para añadir que no quería ser "más preciso".

Finalmente, Aznar ha afirmado que "el problema de los norteamericanos es que tienen la casa muy desordenada" y ha añadido que "todas las potencias que quieren desafiar a los Estados Unidos están incentivando el desorden interno" en ese país. "La confrontación en los Estados Unidos es una confrontación preguerra civil", ha alertado.