Bal (Cs) pide al Gobierno que adopte las recomendaciones de la UE para todas las comunidades

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido este martes al Gobierno que adopte las recomendaciones del Consejo de la Unión Europeo para frenar la expansión del coronavirus y que se aplique con los "mismos criterios técnicos y científicos" para todas las comunidades autónomas.

En este sentido, ha lamentado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quiera cambiar los "criterios" pero sin explicarlos desde el punto de vista "científico y técnico", por lo que ha pedido dejar la política a un lado y aplicar las mismas medidas "iguales" para toda España. "El Gobierno tiene la responsabilidad de explicarlo. Se está utilizando --la pandemia-- como un arma arrojadiza de naturaleza política", ha señalado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Por ello, el dirigente de la formación 'naranja' ha exigido "aceptar" las recomendaciones que la Unión Europea ha publicado este martes para frenar el virus porque son "iguales para todos".

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Bal ha asegurado que "no hay negociación" con el Gobierno y ha pedido al Ejecutivo que haga sus "deberes" y se siente con Ciudadanos.

Así, ha insistido en que no aceptarán sentarse en la misma mesa con las formaciones independentistas. "No importa con quién se vayan a sentar primero, sino la foto final. Será con nosotros o con los separatistas, pero no con todos a la vez", ha avisado, para incidir en que reclaman unas cuentas públicas "de salvación nacional" y con "sentido común".

Respecto a la moción de censura de Vox, el portavoz parlamentario ha subrayado "centrarse en lo importante, en salvar vidas y empleos" y no en una moción "que no va a llegar a nada y que no es necesaria para el país".