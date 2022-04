Barbón responde a Ayuso que "Asturias no se deja tutelar por nadie"

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha recalcado este viernes, a su homóloga de la Comunidad de Madrid, Isabel Día Ayuso, que "de lo que se salió en este país, va a hacer 44 años en diciembre, por suerte, fue de la Dictadura".

"Significa que construimos un modelo democrático", ha añadido sobre ello. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, en réplica a las palabras de Ayuso sobre que "del socialismo se sale".

Ha incidido, en este caso, que gracias a ello son los ciudadanos quienes deciden en cada momento quién gobierna. Ha insistido, en este caso, que tras salir de la Dictadura, en cada momento y en cada contexto, los ciudadanos votan libremente a sus gobernantes.

Para él, es "una lástima" que haya partidos que estén "compadreando" con aquellos que quieren un proceso de involución democrática, a lo que ha alertado de que no se trata de un tema menor.

También se salió, según el presidente regional, "del centralismo". "Ya no nos gobierna Madrid", ha remarcado. "Los asturianos somos dueños de nuestro destino y, por tanto, de nuestro futuro; igual ella no lo sabe", ha apostillado.

"Por mal que le pese a la señora Ayuso, ella no nombra a gobernadores civiles en la comunidad autónoma de Asturias", ha indicado Barbón.

"A lo mejor ella echa de menos otros tiempos pasados", ha agregado. Le ha advertido, a este respecto, de que "Asturias no se deja tutelar por nadie". Ha defendido, en este sentido, la autonomía de Asturias, dentro del marco de la Constitución.

Por otro lado, y respecto al "dumping fiscal" que según él hace Madrid, Barbón ha defendido una "armonización fiscal" en el conjunto de las comunidades autónomas. Ha señalado, unido a ello, que cuando se ejerce la capitalidad, "hay un efecto capitalidad muy importante", ha apuntado.

PEAJE DEL HUERNA

Preguntado por las declaraciones de Ayuso sobre la necesidad de actuar sobre el peaje del Huerna, se ha preguntado cómo es que no dijo nada cuando sus compañeros de partido lo prorrogaron. "Lo cierto es que desde el 17 de octubre de 2021 los asturianos pagamos el peaje del Huerna porque un gobierno del partido de la señora Ayuso lo prorrogó hasta 2050", ha remarcado el presidente regional.

Ha recordado, asimismo, que Ayuso se equivocó un día al decir que las primeras Cortes fueron en Castilla cuando fueron en León, para hacer ver que igual es que la presidenta madrileña desconoce algunos elementos de la historia del país.

"Si ella lo apoya, me parece muy bien que lo apoye", ha dicho, no obstante, sobre la reducción de este peaje, si bien ha lamentado que no lo hubiera hecho antes.

Ha recalcado, asimismo, que en su día el "alzó la voz" en contra de esta prórroga del peaje del Huerna, cuando ella cree que ya estaba militando en organizaciones políticas. "Desconozco si ella lo hizo", ha enfatizado.

Con todo, y sobre el hecho de que Ayuso haya venido a reunirse con empresarios y autónomos asturianos, ha incidido en que desconoce la agenda de la presidenta madrileña pero, en todo caso, le ha dado la bienvenida a Asturias, Paraíso Natural, donde se dará cuenta, según él, de la diferencia de la calidad ambiental, en ocasiones, entre las distintas comunidades autónomas, y también de la importancia de que estas aporten y construyan servicios públicos "de calidad", ha remarcado.