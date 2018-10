Bárcenas ratifica que Costa le avisó de la facturación falsa de los costes electorales del PP valenciano

Actualizado 13/02/2018 14:59:45 CET

Señala que Lapuerta le dijo que hablaría con la formación regional para advertirles de que ese sistema estaba prohibido

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha ratificado este martes ante el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia que el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa le avisó de que la formación política regional había dado instrucciones de girar facturas falsas a empresarios para que sufragasen los costes de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

Bárcenas ha declarado como testigo en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana en la que se analiza cómo el partido liderado entonces por Francisco Camps pagó los eventos contratados con la empresa de la trama Gürtel Orange Market.

A preguntas de la fiscal Myriam Segura, Bárcenas, que en 2007 y hasta junio de 2008 era gerente del PP, ha confirmado que se reunió con Costa, debido a la ausencia del entonces tesorero Álvaro Lapuerta. Según ha contado, el político valenciano le comunicó que estaba "preocupado" porque el exvicepresidente regional Víctor Campos le informó de las instrucciones dadas por Camps y por el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino sobre "tener relaciones con los empresarios que financian al partido", mostrándole sobres con dinero en efectivo.

"No recuerdo el detalle exacto, recuerdo el hecho", ha comenzado diciendo Bárcenas, que no ha podido concretar la fecha del encuentro. "Me planteó su preocupación porque la instrucción de Víctor Campos, que era el responsable económico, era en un sentido de que no era admisible liquidar determinadas facturas", ha proseguido.

"NO SE CUMPLIERON LAS INSTRUCCIONES"

"Hablamos de asignar facturas a determinadas empresas para que se hiciesen cargo de gastos del partido y le transmití el criterio del PP, y es que estaba terminantemente prohibido", ha recordado. Bárcenas ha asegurado que después informó a Lapuerta de esta conversación y ha constatado que éste le dijo que "hablaría con Valencia" para "dejar clara" esa prohibición: "No tengo ni idea de con quien habló, imagino que diría que cumpliese las instrucciones de la sede central y parece ser que no se cumplieron", ha añadido.

Preguntado si este asunto fue trasladado al entonces secretario general del PP, Ángel Acebes; el que fuera gerente de los 'populares' ha dicho que cree que no porque el "tesorero tenía plena autonomía en materia económica". "Sabía lo que tenía que hacer y no tenía que trasladarle esa preocupación a otro cargo de algo que era de su total responsabilidad", ha agregado.

El extesorero del PP ha relatado otro episodio en el que viajó junto a su superior, Álvaro Lapuerta, a Valencia. Según ha dicho, el tesorero habló con Víctor Campos, quien le presentó a un empresario que quería dar una donación al partido, pero ha puntualizado que no recuerda más detalles al respecto: "Comimos en Valencia y ya está".

Al inicio de su comparecencia, Luis Bárcenas ha recordado que se encuentra inmerso en otras piezas separadas de la trama Gürtel junto a los líderes de la red corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', los tres acusados en este juicio.

Precisamente, el extesorero 'popular' está pendiente de conocer si finalmente es condenado a los 39 años y medio que solicitó para él la Fiscalía Anticorrupción por su participación en los primeros años de actividad de la trama. En este sentido, ha aprovechado para indicar que las relaciones que él ha podido tener con las empresas de Correa han sido por los trabajos prestados al PP nacional, como Special Events, pero nunca Orange Market.

INSTRUCCIONES SOBRE LOS GASTOS ELECTORALES

Bárcenas ha apuntado ante el juez que él era administrador de las campañas municipales de 2007, mientras que de las autonómicas de ese mismo año eran responsables los gerentes regionales y de los comicios generales de 2008 fue su sucesor Cristóbal Páez --también citado a declarar como testigo--.

En este sentido, ha indicado que él controlaba los gastos de las municipales, ya que el PP nacional remitía unos fondos a las sedes provinciales para organizar los actos electorales. No obstante, ha subrayado que "había una instrucción precisa" de que los únicos fondos que se podían utilizar en campaña eran esos, ya que "cualquier gasto no controlado podía suponer superar los límites de gastos".

Ha señalado que los gerentes provinciales fueron convocados a una reunión para daba "en mano" el dinero destinado para estos comicios, además de un 'breafing' sobre la coordinación de la campaña, y la advertencia tanto de forma oral como por "escrito" de que esa cantidad era la única que podían gastar. Asimismo, se les entregaba un manual de campaña en el que figuraban "muy claramente" esas indicaciones de que no estaba permitido aportar "fondos propios".

AUTONOMÍA PARA ORGANIZAR ACTOS

Bárcenas ha destacado que tenían las sedes provinciales tenían "autonomía para organizar los actos", salvo aquellos en los que participaba el candidato a la presidencia del Gobierno. En este caso, era la sede nacional la que asignaba a una empresa "mediante concurso público" para contratar los servicios.

Ha afirmado que para algunos actos "había una parte de la contratación que se hacía de forma generalizada" desde la sede de la calle Génova de Madrid para optimizar los costes, pero después se pedía a los proveedores que "fraccionasen" esa factura imputando a cada sede provincial el importe que le correspondían a cada uno de ellos.

En cuanto a las campañas autonómicas, ha afirmado que la intervención de la sede nacional "era muy pequeña", pues cada comunidad tenía la competencia de contratar los servicios que necesitaban.

De hecho, el extesorero ha indicado que todos los gastos cuyo control dependía del PP nacional eran auditados, pues el jefe de la Auditoría Interna, Carlo Lucca de Mignani, hacía un control de las facturas de las elecciones municipales. También se desplazaba a todas las regiones para realizar "una consolidación previa" a la presentación de las cuentas al Tribunal de Cuentas en junio, ha dicho.

ADADE Y EL PSOE "SON LO MISMO", SEGÚN BÁRCENAS

Una de las anécdotas de la sesión de este martes ha sido cuando la abogada del PSOE valenciana, Gloria de Pascual, ha corregido a Bárcenas y le ha dicho que en este juicio representa al partido y no a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en otras piezas de la trama Gürtel. "¿O sea que al final Adade y el PSOE son los mismo?", ha bromeado el extesorero, haciendo alusión sobre la vinculación entre el partido y el colectivo de abogados.

Este martes también han declarado como testigos el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Juan José Medina (investigado en el caso Taula); el exalcalde de Alcoy y exdiputado en el Congreso de los Diputados Ignacio Peralta; el exdirector general de Administración Autonómica de la Generalitat Valenciana Enrique de Francisco Enciso; o el exgerente del PP de Valencia José Antonio Moscardó.

Tanto el que fuera 'número dos' de Alfonso Rus --que fue el director de campaña en Valencia de las elecciones de 2007 y 2008--, como Peralta han dicho que los actos en los que participaban líderes del PP de la Comunidad Valenciana o candidatos importantes como Francisco Camps era la sede regional la que se encargaba de la organización de ese evento.

Ha sido Medina quien ha recalcado que era Costa el que controlaba toda la organización, pues era un persona "muy meticulosa". "No nos pedían opinión", ha concluido.