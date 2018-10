Barreiro pide una lista de unidad siguiendo el modelo gallego y dice que Rajoy trabajó "siempre" por la integración

Publicado 18/07/2018 17:41:10 CET

Dice estar seguro que a Feijóo le pareció "bueno" el "ejemplo gallego" y subraya que los compromisarios tienen libertad al votar

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha defendido este miércoles seguir el "ejemplo gallego" con una lista de integración antes del congreso del PP liderada por Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la más votada por los afiliados. Además, ha recalcado que Mariano Rajoy, al que ha definido como el "mejor presidente de la historia democrática, trabajó "siempre con ese criterio de la integración".

En declaraciones a los medios tras recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de RTVE, Barreiro ha defendido el modelo que se siguió en Galicia con la sucesión de Manuel Fraga en 2005 y ha recordado que, tras presentarse cuatro candidatos, quedaron con más avales Alberto Núñez Feijóo y él mismo, acordando entonces integrarse en una sola lista.

Según ha añadido, en ese momento fue Feijóo el que lideró esa candidatura de unidad porque tenía "más avales" y acordaron que eso era "mejor para Galicia, para el PP y para el papel que esta comunidad podía desempeñar en el conjunto de España".

LOS COMPROMISARIOS GALLEGOS SE PRONUNCIARÁN "LIBREMENTE"

Tras recordar que él ha sido 14 años presidente del PP de Lugo y vicepresidente del PP gallego, ha indicado que eso no le autoriza ni le da "ningún tipo de capacidad para hacer un pronunciamiento" sobre los compromisarios gallegos. "Serán libremente los compromisarios gallegos los que adopten libremente la decisión que estimen oportuna", ha indicado.

Barreiro ha señalado que sería "bueno" llegar al cónclave con una lista de integración y ha añadido que los compromisarios actuarán con "total y absoluta libertad", según el criterio que ellos estimen oportuno.

Ante las informaciones que apuntan a que Feijóo podría decantarse por Pablo Casado, ha indicado que habría que preguntarle al propio presidente de la Xunta y ha agregado que lo que hicieron ambos en Galicia en 2005 ha sido "muy positivo" porque ha dado "buen resultado". "Me parece que sería muy bueno seguirlo", ha apostillado.

"No sé si Feijóo va hacer una manifestación expresa o no, no puedo pronunciarme sobre esa cuestión pero estoy seguro que a Feijóo le ha parecido bueno el modelo que aplicamos en Galicia", ha indicado, para invitar a los candidatos a hablar ante del congreso porque aún hay "margen de tiempo".

Barreiro ha agradecido públicamente a Rajoy su trayectoria y su labor, asegurando que todos tienen una "deuda de gratitud" con él. "Creo que ha sido el mejor presidente de la historia democrática de España", ha afirmado, para añadir además que el expresidente "trabajó siempre con ese criterio de la integración".