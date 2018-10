Basagoiti (PP) espera que PNV "no tenga que arrepentirse" de que otros utilicen su discurso "deslegitimador para matar"

Actualizado 02/05/2009 16:32:26 CET

Asegura tener información sobre la amenaza de un atentado contra "la nueva mayoría que va a votar a un nuevo lehendakari"

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, esperó hoy que ningún dirigente del PNV "se tenga que arrepentir" de su discurso "deslegitimador" de Patxi López, del nuevo Gobierno y de la nueva mayoría parlamentaria", y de que "otros" lo utilicen "para matar".

En rueda de prensa en Bilbao, Basagoiti, ante la elección de Patxi López como lehendakari, dijo que la aspiración del PP vasco es "arrimar el hombro para hacer de Euskadi un territorio normal, donde la normalidad esté establecida, donde se pueda actuar de manera sensata, donde la convivencia sea lo más importante, donde se abandone el sectarismo y donde no se dude de la legitimidad de ningún político, de ningún gobernante".

En ese sentido, pidió que "nadie ponga en duda la vasquidad" y consideró "especialmente peligrosa la dinámica que llevan algunos dirigentes del PNV de deslegitimar a Patxi López, a su Gobierno y a la nueva mayoría parlamentaria".

"Espero que ningún dirigente del PNV se tenga que arrepentir de lo que están diciendo porque otros utilicen ese argumento de la legitimidad para matar a alguno de los que estamos en el cambio", advirtió.

MÁXIMA PRECAUCIÓN

Basagoiti explicó que, en los últimos días, "nos llegan informaciones de máxima prudencia y precaución frente a la amenaza terrorista en los días previos a la elección del nuevo lehendakari, sobre todo dirigida a esa mayoría que va a poner un nuevo presidente del gobierno en el País Vasco".

Por ello, consideró "especialmente contraproducente, peligroso e irresponsable, que dirigentes de partidos democráticos hagan el discurso de dudar de la legitimidad" porque "es lo que faltaba para los que tienen en su mano pistolas y bombas, que otros digan que esos no son buenos vascos y que no merecen representar a los ciudadanos".

Basagoiti señaló que "la amenaza es evidente" y remarcó que ETA "quería actuar en estos días, como se demostró tras la brillante detención de jefes de la banda terrorista en Francia". Por ello, insistió en la "máxima precaución ante una posibilidad que existe, que es la de que quieran hacer un atentado que incida sobre la nueva mayoría que va a votar a un nuevo lehendakari".

No obstante, aseguró que están "curtidos en mil y una dificultades, hemos superado muchas dificultades, estamos habituados por desgracia a estar en el punto de mira y este cambio no lo va a para nadie, no lo va a parar ETA ni lo va a parar un PNV que está rabioso haciendo un discurso de deslegitimación".

Basagoiti pidió "tranquilidad, sentido común y un cambio normal y legítimo, como normal y legítimo fue la petición de los ciudadanos vascos en las urnas el 1 de marzo para que Euskadi cambie".

El presidente de los populares vascos reiteró su petición de que "nadie diga que el señor López o el señor no se quién que apoya a López no es suficientemente vasco o no está allí por los votos sino por una decisión judicial, porque de eso se pueden acabar arrepintiendo y yo no quiero que nadie se arrepienta de una cosa de esas".

Por otro lado, en relación a la Diputación de Alava, Basagoiti aseguró que "no ha cambiado nada y el PP sigue creyendo que es necesario un cambio", por lo que después de la investidura de López "seguiremos hablando de ello".