Batet censura que Álvarez de Toledo presuma de no hablar catalán: "Me siento orgullosa de hablar dos lenguas españolas"

Publicado 18/03/2019 23:29:15 CET

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha subrayado este lunes que el PP ha comprado las tesis de Vox al fichar a Cayetana Álvarez de Toledo y ha censurado que la cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso presuma de no hablar catalán.

"Me siento orgullosa de hablar dos lenguas españolas" como son el catalán y el castellano, ha recalcado la también candidata del PSC por Barcelona a las generales del 28 de abril para afear a Álvarez de Toledo que crea que no hablar catalán da más sentido a su candidatura.

En declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press, Batet ha incidido en que, si bien el hecho de no hablar catalán "no es un problema en absoluto" para que Álvarez de Toledo se presente en la Ciudad Condal, el hecho de que "presuma" de no hablar una lengua que es cooficial "no es una buena noticia ni una buena posición".

En esta línea, ha recalcado que con este tipo de afirmaciones "se ofende al conjunto de la ciudadanía catalana" y ha enfatizado que aunque el castellano es la lengua oficial, el artículo 3 de la Constitución reconoce la cooficialidad del catalán.

"LA LENGUA NO PUEDE SER FACTOR DE DIVISIÓN"

La periodista e historiadora madrileña ha defendido que habla "la lengua común de millones de catalanes", por lo que espera comunicarse con todos ellos. "Ese es mi objetivo, la lengua no puede ser factor de división, quiero comunicarme, quiero sumar y reforzar vínculos entre españoles", ha añadido Álvarez de Toledo.

"Cada vez que los nacionalistas digan que yo no me puedo presentar por Barcelona por no ser catalana o no hablar catalán se va a reafirmar el sentido de mi proyecto, que es combatir un proceso que busca convertir en extranjeros a la mitad de los catalanes y al conjunto de los españoles", ha reiterado.

En su apoyo ha salido también el líder del PP, Pablo Casado, que ha reclamado que no se cuestione la "catalanidad" de Álvarez de Toledo de la misma manera que no se pidió su "pedigrí madrileño" a Meritxell Batet cuando concurrió como 'número dos' en la lista del PSOE por Madrid en los comicios de diciembre de 2015.

"Sinceramente, creo que igual que Meritxell Batet vino de número dos por Madrid y nadie le pidió su pedigrí madrileño, creo que una persona como Cayetana Álvarez de Toledo, que vaya de número uno por Barcelona, nadie le tiene por qué preguntar sobre su catalanidad, sobre todo aquellos que quieren destruir Cataluña", ha enfatizado Casado.

Finalmente, la titular de Política Territorial ha subrayado que el fichaje de Álvarez de Toledo por el PP muestra que los populares han comprado las tesis de Vox y marca una confrontación "netamente y exclusivamente" con el independentismo. "Demuestra que el PP ha renunciado a la moderación", ha apostillado.