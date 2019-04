Batet cierra la puerta a pactar con Cs por "abrazar a la ultraderecha" de Vox

Publicado 25/04/2019 11:45:06 CET

Ve un "mal funcionamiento" de la prisión preventiva en el caso Rosell y pide reflexión jurídica

BARCELONA, 25 Abr.

La ministra del Política Territorial y candidata del PSC a las generales por Barcelona, Meritxell Batet, ha cerrado este jueves la puerta a llegar a un pacto postelectoral con Cs porque lo que ha hecho es "abrazar a la ultraderecha" de Vox.

"Es muy difícil y no entra en nuestros planes pactar con un partido que partió de una posición centrista y lo que ha hecho es abrazar a la ultraderecha" de Vox, ha zanjado la candidata socialista, que ha recordado que la formación liderada por Albert Rivera no pone un cordón sanitario a Vox y sí a los socialistas.

Ha subrayado que el acuerdo con Cs no entra en los planes del presidente Pedro Sánchez ni del PSOE porque los naranjas son "un partido político que vino a regenerar la democracia y votó en contra de una moción de censura al Gobierno de la Gürtel".

En respuesta a los periodistas en una rueda de prensa en Efe, ha explicado que en el debate del miércoles en TV3 se sintió "satisfecha" de su papel por haber podido plantear algunas de las propuestas socialistas y ha destacado los reproches e interrupciones constantes que se vivieron entre candidatos.

"La política no debe servir para generar más problemas. Esto quiere decir no crispar, no contribuir a la crispación. Intenté buscar la complicidad entre el resto de partidos convencida de que si queremos abordar la crisis territorial entre Catalunya y el resto de España tendremos que buscar soluciones entre todos y rehacer consensos", ha expresado.

Sobre si tuvo la sensación de que el debate se transformó en un 'todos contra Batet', ha respondido que supone que "se ataca al partido político que más posibilidades tiene de ganar" y que ella lo interpretó en esta línea.

"Era el partido que más molestaba por la actitud constructiva de toda la campaña, de poner propuestas sobre la mesa, de un proyecto de país y una vía de salida del bucle que molesta a las fuerzas políticas que se retroalimentan", ha dicho, y ha lamentado que algunas de ellas estén en la dinámica del 'cuanto peor mejor'.

Preguntada por si cree que el PSC está en posición de alzarse con la victoria el 28 de abril ha zanjado: "El presidente del Gobierno dijo que salía a ganar y yo salgo a ganar".

Batet ha reiterado que la victoria socialista en Catalunya es clave para que Sánchez sea presidente y para evitar un gobierno de derechas, y preguntada por cómo convencería a un independentista de votar al PSC, ha dicho que "por una cuestión pragmática y para que Catalunya prospere" y ha sostenido que una persona independentista también está preocupada por la situación, por ejemplo, de las listas de espera en la sanidad.

PRISIÓN PREVENTIVA

Al preguntársele por la absolución de la Audiencia Nacional dictada sobre el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell tras casi dos años de prisión preventiva, ha lamentado "el mal funcionamiento" de esa medida en su caso.

"Está claro que ha habido un mal funcionamiento en este caso y es un elemento que nos tiene que hacer reflexionar de manera profunda, una reflexión jurídica profunda. La aplicación de la prisión preventiva debe cumplir la norma y estrictamente la legalidad vigente, y dar garantías" al afectado, ha concluido.