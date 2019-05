Batet señala que "todo indica" que los diputados presos serán suspendidos, pero pide respetar los tiempos

Actualizado 22/05/2019 9:32:13 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha apuntado este miércoles sobre la posible suspensión de los diputados presos que "todo indica" que serán suspendidos, aunque ha pedido respetar los tiempos y esperar lo que decida la Mesa del Congreso.

"De acuerdo con la ley, parece que todo indica esto. La ley de enjuiciamiento es bastante clara y el reglamento del Congreso también", ha indicado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

No obstante, la presidenta de la Cámara Baja ha subrayado que es "bueno" respetar los tiempos y esperar a que la Mesa se reúna y ponga en común sus reflexiones. Sobre cuándo se puede producir esa decisión, Batet ha recalcado que el fallo será de carácter jurídico y no se tomarán decisiones políticas.

"Creo que la Mesa se va a reunir antes del viernes, habrá que ver si va a dar tiempo", ha señalado, apuntando que quedarían "un par de días" para tomar esa decisión.

EL PP ACERTÓ AL NO SECUNDAR A RIVERA

Por otro lado, sobre la polémica generada en el Pleno constitutivo de las Cortes con las fórmulas de acatamiento de diputados separatistas, ha recalcado que, a su juicio, el PP "acertó" al no secundar durante la sesión la petición que hizo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a la Mesa para que se interrumpiera el acatamiento de los independentistas catalanes.

La nueva presidenta de la Cámara Baja ha mostrado su sorpresa con la actitud de diputados que "ya han estado en situaciones similares", ante las quejas por el acatamiento de los diputados separatistas. "Los nuevos pueden no saber cómo funciona, pero los que ya estaban un poco de mayor sentido institucional podían haber tenido", ha señalado, en referencia a las protestas de Ciudadanos.

Preguntada por la actitud del PP, Batet ha señalado que "acertó" al no secundar las quejas en el Pleno. "Decidió tener sentido de la institución y de Estado superior, y era lo que correspondía en ese momento", ha explicado. En todo momento, la presidenta del Congreso ha defendido que lo vivido ayer con los acatamientos "no fue muy distinto" a lo sucedido en legislaturas anteriores.

Aunque el PP no pidió la palabra en el Pleno, posteriormente solicitó a la Mesa del Congreso que revise "una por una" las fórmulas de acatamiento que emplearon los diputados en la sesión constitutiva de las Cortes para esclarecer si han expresado de forma "clara e inequívoca" su voluntad de acatar la Constitución. Igualmente, expresaron que Batet tendría que haber evitado un "espectáculo impropio".

Batet ha reiterado que el Congreso tiene que garantizar que se "escuche al otro", incluso aunque "no guste lo que dice". Ha pedido desterrar el "griterío" y el "insulto", entendiendo que en las Cortes no interesa el "ruido", porque desde éste no se va a "construir nada".