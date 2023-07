BComú rechaza subir un 4% el sueldo de Collboni y concejales del Ayuntamiento y votará en contra

BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

BComú ha rechazado la propuesta del gobierno municipal, acordada con el resto de grupos del Ayuntamiento de Barcelona, de subir el sueldo del alcalde, Jaume Collboni, y los concejales un 4%, por lo que votará en contra en el pleno de este viernes en el que se aprobará el cartapacio municipal, han informado fuentes de la formación a Europa Press.

En un tuit recogido por Europa Press, el portavoz de BComú, Jordi Martí, ha explicado que han trasladado al gobierno que no comparten la subida porque consideran que los salarios "son bastante dignos" y lo ven un incremento difícil de justificar.

Por su parte, fuentes de ERC han explicado a Europa Press que están valorando abstenerse en la votación, mientras que TriasxBCN ha concretado que hará un "sí global al cartapacio".

PP no han concretado el sentido de su voto, y Vox no votará a favor, pero no aclara si será en contra o una abstención.

Fuentes municipales han defendido que la propuesta acordada es "razonable, prudente y responsable", teniendo en cuenta que las retribuciones en el ámbito político han estado congeladas en los últimos 12 años.