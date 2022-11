Bendodo subraya que la vía del PP es la moderación, aunque serán "firmes" en denunciar las "tropelías" de Sánchez

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha subrayado este miércoles que la vía del partido es la moderación y ha asegurado que esta es compatible con la firmeza para denunciar las "tropelías" que está cometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez. "Eso no es crispar, es hacer la labor como alternativa que somos al Ejecutivo", ha defendido.

En estos términos se ha expresado el dirigente 'popular' en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de hasta qué punto elegir entre la vía moderada con la que Feijóo se estreno o la radical que parecen sugerirle otras personas en el PP está paralizando al líder de la oposición y está generando incertidumbre peligrosa para el PP.

"La moderación es compatible con la firmeza y vamos a ser firmes en denunciar las tropelías que está cometiendo el Gobierno", ha asegurado el coordinador general del PP, a la par que ha asegurado que Feijóo es un político "moderado y centrista" que, en sus palabras, ha trabajando en Galicia entendiendo que desde el diálogo se consigue más que desde la confrontación.

"Eso no significa que no seamos firmes, porque lo somos", ha aseverado Bendodo, que ha insistido que con "contundencia" van a denunciar que están en contra de la abolición del delito de sedición, de la ley del 'solo sí es sí', del abaratamiento de la malversación y de la "mentira" por parte del Ministerio de Interior en los hechos relacionados con la valla de Melilla. "No vamos a dejar pasar ni una", ha avisado.

Asimismo, Bendodo ha aprovechado para destacar que Feijóo tiene "las ideas muy claras". "La fuente oficial del PP es el presidente y el Comité de Dirección. El presidente tiene las ideas claras y cuando dicen el PP, el PP es él", ha enfatizado, a la par que ha asegurado que en el partido rehúsan de la estrategia de agresividad y están en "todo lo contrario".

En esta clave, Bendodo ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha tocado la moral a los españoles" al pactar con los independentistas y con Bildu. Y, a renglón seguido, ha rechazado la tesis del Ejecutivo de que la situación en Cataluña ha mejorado desde 2017: "El conflicto no ha desaparecido, el Gobierno ha cedido y si tú me das lo que yo pido, pues tenemos otras formas de entendernos".

Eso sí, ha asegurado que "el chantajista nunca se conforma con el primer pago", a la par que ha advertido que Bildu no se va a conformar con la desaparición de la Guardia Civil de Navarra.

"AYUSO ES UN VALOR QUE SUMA"

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Bendodo ha asegurado que "es un valor que suma en el PP" y que esto es algo que ella sabe de boca del presidente. "Trabajamos conjuntamente con ella en esa dirección", ha asegurado.

Además, ha apuntado que en el PP es "combatible" el modelo de Ayuso con el del barón andaluz, Juanma Moreno. "El PP no es un partido monilítico, es compatible los liderazgos que hacen cada barón en cada gobierno autonómico porque entre todos enriquecen el proyecto", ha zanjado.

ALCALDESA DE MARBELLA

En relación con la polémica que gira en torno de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el dirigente andaluz ha criticado que se esté "intentando hacer leña" de este asunto y ha apuntado que "nada hace pensar" que la también senadora no vaya a ser la candidata a la alcaldía de la localidad en las próximas elecciones municipales de mayo.

"Ayer la Audiencia Nacional habló claro y dijo que ni el Ayuntamiento ni la alcaldesa tienen nada que ver con esta cuestión", ha defendido Bendodo refiriéndose al proceso que atraviesan el marido de la primer edil y uno de los hijos de este por blanqueo de capitales.

Así, ha trasladado el respaldo del PP en su labor municipal. "Ella me dice que todo está muy claro y los jueces hablarán", ha añadido, mientras ha asegurado que está en condiciones de demostrar que todo su patrimonio tiene un origen legal.