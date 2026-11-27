El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y candidato al Congreso, Félix Bolaños. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha acusado este viernes al PP de recurrir a "patrones ultras" por haber denunciando ante la Junta Electoral Central (JEC) supuestas irregularidades en el voto por correo y en el envío de la propaganda electoral para las elecciones del domingo.

En declaraciones a 'La Séptima', recogidas por Europa Press, el también candidato al Congreso por Madrid respondía así al ser preguntado sobre esta nueva denuncia del PP ante el organismo arbitral a tan sólo dos días de las votaciones.

Según Bolaños, este tipo de denuncias similares a las que, ha recordado, el PP ya ha presentó en convocatorias anteriores, responden a una "técnica ultra" igual que las "mentiras al por mayor" que achaca tanto a los 'populares' como a Vox.

"En otros países la internacional ultra también cuestiona el voto por correo y la esencia de la democracia. La esencia de la democracia es que el domingo vamos a votar y el lunes todos aceptamos el resultado", ha resumido el ministro.

SE "ESCABULLÓ" ANTE SÁNCHEZ

En este contexto, ha cargado contra el candidato 'popular' a La Moncloa, Alberto Núnez Feijóo, por no haber respondido a la pregunta que le lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el 'debate a cuatro' para que dijera si aceptaría o no el resultado que arrojen las urnas.

A su juicio, en un ejercicio "muy peligroso para la democracia", Feijóo "se escabulló" y replicó a Sánchez con "otra cosa", en referencia a la repregunta que el 'popular' planteó al presidente instándole a desvelar si dimitiría si no podía gobernar, algo que él mismo se comprometió a hacer.

También se le ha preguntado por unas declaraciones del presidente del PNV, Aitor Esteban, quien este jueves avanzó que no ve a su partido de nuevo sumándose a una mayoría como la que ha sostenido en esta legislatura al Gobierno de coalición.

REIVINDICA EL VOTO ÚTIL

Estas palabras han servido a Bolaños para reivindicar de nuevo el voto útil. "Para garantizar que hay un gobierno progresista hay que votar al PSOE en todos los rincones del país", ha incidido.

De hecho, ha dicho tener la creencia de que los socialistas van a "ganar" y a poder gobernar con una "mayoría progresista amplia" siempre que haya una "participación masiva", que ha cifrado en un 75% del electorado.

Así, ha aprovechado para alentar de nuevo a una gran movilización del electorado progresista para frenar a la "España casposa, reaccionaria y franquista" que, a su juicio, representa Vox, y a la "involución" que, a su juicio, supondría un bipartito de los de Santiago Abascal con el PP.