Bolaños afirma que algunos acuerdos de la ley ómnibus "se están negociando y están muy avanzados"

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha expresado su confianza en que las negociaciones con Junts para sacar adelante el decreto ley ómnibus que fue rechazado esta semana lleguen a buen puerto y ha avanzado que algunos acuerdos "se están negociando y están muy avanzados".

"Ya estamos trabajando con los grupos parlamentarios para sacar adelante el decreto ley", indica Bolaños en una entrevista en elDiario.es y afirma que quiere ser discreto sobre las conversaciones con Junts "para que las negociaciones lleguen a buen término".

"La negativa de Junts y el voto negativo al decreto no tienen que ver con el contenido del decreto ley, tienen que ver con otras cuestiones como es la moción de confianza, como es esa pérdida de confianza que ellos alegan que están sufriendo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es recuperar esa confianza, convencerles de que estamos trabajando para llegar y materializar los acuerdos que hemos alcanzado", explica el ministro.

En cuanto a la posibilidad de trocear el decreto como ha propuesto el PP para apoyar la subida de las pensiones o la subvención al transporte, Bolaños insiste en que se trata de "un todo porque contiene un escudo social esencial en todas sus partes".

"¿Qué quiere el Partido Popular? ¿Que recortemos a los afectados de la dana, pero no a los pensionistas? ¿Que recortemos a los jóvenes, pero no a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital? Los decretos leyes de recortes ya tuvieron su época, que fueron durante el Gobierno del PP, pero desde luego no con este Gobierno progresista", ha subrayado.