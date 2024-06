Bolaños cree que se puede mejorar el sistema de elección del CGPJ, pero insiste en que ha de hacerse por consenso

Desvela que el acuerdo terminó de cerrarse el martes por la mañana después de un fin de semana en el que aceleraron la negociación



MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que el actual sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial se puede mejorar, pero ha insistido que esa hipotética reforma debe hacerse por consenso.

De este modo Bolaños ha explicado, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, el acuerdo alcanzado esta semana con el PP para renovar el CGPJ que da seis meses al nuevo consejo para que elabore un informe --que debe aprobar por mayoría de tres quintos-- y esa propuesta de mejora de la elección de los vocales debe ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado.

Así, ha señalado que sobre la base de esa propuesta "se analizará, se debatirá, se tramitará y en su caso se acordará", pero el ministro ya ha dejado claro en declaraciones previas que no es "vinculante", es decir, que no hay obligación de aprobar un nuevo sistema de elección, si no llegan a un entendimiento.

Bolaños ha pedido dejar trabajar a los vocales para que estudien el derecho comparado, los diversos modelos que hay en Europa "y por supuesto, si hay mejoras, si se puede mejorar nuestro modelo, hagámoslo", aunque ha reiterado en que actualmente la elección de los vocales se lleva a cabo mediante "un gran consenso".

Por tanto, admite que "claro" que se puede mejorar el sistema actual, pero reitera que ha de hacerse con "consenso" y en los términos que "estrictamente" han pactado PSOE y PP.

Al ser interrogado sobre si no son muchas vueltas para llegar al mismo sitio, dice que esa ha sido una de las disposiciones más discutidas, trabajadas y negociadas pero al final ha sido un punto de acuerdo para las dos partes.

ABANDONAR EL CLIMA TÓXICO

El ministro también ha desvelado que el acuerdo que firmó junto al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, se terminó de cerrar el mismo martes 25 de junio por la mañana, cuando se incluyeron los últimos "retoques" al documento.

El día anterior, lunes, el pacto estaba ya "prácticamente hecho", según apunta, porque el pasado fin de semana hubo un "acelerón" en los trabajos y en el acercamiento entre los dos partidos. Previamente habían intercambiado docenas de borradores durante años, añade.

Además, Bolaños ha vuelto a celebrar el acuerdo, que considera que envía un mensaje al país, que indica que los dos principales partidos "tenemos que abandonar ese clima que en ocasiones es tan tóxico, de crispación y de odio", señala.

TIENE QUE HABER MÁS ACUERDOS

Finalmente, el ministro dice que en este momento no hay conversaciones con el PP para renovar otros órganos pendientes como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y también Radio Televisión Española (RTVE) o el Banco de España, pero señala que "tiene que haberlas próximamente".

De este modo se ha mostrado partidario de seguir hablando e intentando llegar a grandes consensos para que "todos los órganos regulables" respondan a ese consenso que, a su juicio, necesita el país, frente a las palabras "apocalípticas, de que en España termina el Estado de derecho porque hay una autocracia y esas bobadas que se dicen habitualmente", ha lanzado.