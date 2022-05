Bolaños tras el espionaje a los móviles de Sánchez y Robles: "Lo que queremos es esclarecer la verdad"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que el Gobierno quiere "esclarecer la verdad" con la denuncia de las intervenciones de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Así lo ha manifestado el ministro de la Presidencia, en declaraciones a los medios de comunicación durante el acto de celebración del Día de la Comunidad de Madrid, donde ha estado acompañado de la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Previamente, Bolaños ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre el espionaje a Sánchez y Robles.

En el acto del Día de la Comunidad de Madrid y al ser preguntado sobre si el Gobierno va a llevar a cabo alguna acción y sobre las razones de hacer este anuncio coincidiendo con la festividad madrileña, Félix Bolaños ha respondido: "Todas las preguntas y toda la información que tenemos la he puesto a disposición de los medios de comunicación y de toda la ciudadanía en la rueda de prensa que se ha celebrado hace escasos minutos en La Moncloa. A todas las respuestas que ahí he dado me remito".

Respecto a las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha indicado que hay que extremar "la seguridad de las instituciones del Estado" porque les "sorprende negativamente" que "hoy" se enteren de que en 2021 fue espiado el móvil del presidente del Gobierno y su ministra de Defensa, el ministro ha declarado que la verificación que ha explicado esta mañana en la rueda de prensa "es la que ha dado lugar a la información" conocida este lunes.

"La hemos puesto con toda agilidad en manos de la justicia. Lo que queremos es esclarecer la verdad", ha manifestado el ministro de la Presidencia. La noticia de este lunes se produce en pleno debate sobre el caso del presunto espionaje a dirigentes independentistas.

Por otro lado, Félix Bolaños ha puesto de relieve el "compromiso" del Gobierno con la Comunidad de Madrid y ha puesto como ejemplo las "muy importantes" inversiones realizadas en infraestructuras ferroviarias. "Hemos duplicado las inversiones que se venían realizando con anterioridad", ha destacado.

Asimismo, el ministro ha indicado que ese compromiso "también se traduce, por ejemplo, en las asignaciones de Fondos Europeos para la Comunidad de Madrid". "Mas de 2.870 millones de Fondos Europeos ya han sido asignados para que 300 empresas puedan empezar a desplegarlos" en la región, ha recalcado.

"El Gobierno de España felicita a todos los madrileños y madrileñas en este 2 de mayo, en esta fiesta de la Comunidad de Madrid, acompañado de la delegada del Gobierno, para que una vez más demostremos el compromiso del Gobierno de España con Madrid y con los madrileños y las madrileñas", ha concluido.



