Bolaños pide al PP que "atienda el clamor de la Justicia" y renueve el CGPJ: "No podemos admitir más demoras"

Asegura que "la situación es límite" y que el CGPJ está "en un proceso de descomposición acelerado"



MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este viernes al Partido Popular (PP) que "atienda el clamor de la Justicia" y que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "cuanto antes" porque no se pueden "admitir más demoras" ante una situación "verdaderamente grave y límite".

Bolaños se ha expresado así a preguntas de los medios de comunicación, recordando que el PSOE está "negociando en el formato" que quisieron los 'populares', "con la mediación que quiso el PP", en la ciudad solicitada por la formación y "con los plazos que aceptó" el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

"La situación en la Justicia es límite, límite. Está habiendo retrasos, hay sobrecarga de trabajo de magistrados, de jueces, de fiscales, de profesionales, de funcionarios de la Justicia. Hay también un sobrecoste para las arcas que más o menos podemos calcular en torno a 12 millones de euros. Ese desprestigio del Consejo General Poder Judicial también se puede observar prácticamente en la absoluta distancia que tienen los jueces y magistrados respecto a su órgano de gobierno", ha denunciado.

El ministro, que ha incidido en que se trata de un "asunto muy grave y muy serio", ha señalado que el CGPJ "no sólo está caducado, sino que está en un proceso de descomposición irreversible y acelerado que está haciendo daño a la Justicia". "Hay un clamor en la justicia para pedirle al Partido Popular que renueve el Consejo General del Poder Judicial y que cumpla la ley y la Constitución. Es un clamor en la justicia cada día mayor", ha repetido.

"DESPRESTIGIO CRECIENTE"

Esa reivindicación, ha asegurado, se demuestra con el hecho de que "las dos asociaciones más importantes del sector conservador y del sector progresista, que representan aproximadamente dos tercios de los jueces asociados a distintas asociaciones en la carrera judicial" emitieran comunicados este jueves instando a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

"La Comisión Europea también está pidiendo que se renueve el Consejo. Nos lo piden también desde todos los ámbitos profesionales de la justicia. El propio presidente del Consejo General dice que va a dimitir porque no se produce la renovación, que sería el cuarto presidente en año y medio si se consuma esa dimisión. Por tanto, seamos conscientes de que la situación es grave en el Consejo General del Poder Judicial", ha continuado.

En esta línea, ha puesto el foco en el "desprestigio creciente que, desde luego, están protagonizando los vocales conservadores que emiten informes --en alusión a la ley de amnistía-- sobre un folio en blanco, sobre la nada, sobre leyes que no conocen, que no existen y que no tienen por qué emitir". "Y, sin embargo, tardan más de tres años en emitir informes que la ley sí les obliga a emitir sobre, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal", ha criticado.

A juicio de Bolaños, "toda esta descomposición acelerada, irreversible, que está haciendo daño a la justicia del Consejo tiene solución y la solución es un acuerdo con el Partido Popular para que cumpla".