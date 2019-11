Bono defiende la honorabilidad de Griñán, Chaves y Magdalena Álvarez: "Pongo la mano en el fuego por ellos"

Publicado 19/11/2019 12:15:03 CET

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Congreso y exministro socialista José Bono ha defendido este martes la honorabilidad de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán, Manuel Chaves y de la exministra Magdalena Álvarez, antes de que se conozca la sentencia de los ERE.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Bono ha dicho sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), en la que figuran como acusados hasta 21 ex altos cargos de la Administración autonómica, que pone "la mano en el fuego por ellos".

"No se cual será la condena o si serán condenados, pero yo pongo la mano por ellos en cuanto a su honorabilidad personal. Tengo el convencimiento y creo que como abogado podría defender que son gente decente y que no se han llevado, ninguno de los tres, ni un duro a su casa y eso vale mucho", ha indicado el histórico dirigente socialista.

Para Bono, eso no es óbice de que se hayan cometido errores en su gestión. "Yo he cometido más que ellos. Si tienen que ser sancionados porque han cometido algún error, que eso se les sancione, pero tengo el convencimiento de que no se han llevado un duro", ha alegado.