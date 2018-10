Borrell anuncia que Grecia cesará a su cónsul honorario en Barcelona por "agravios a la bandera del Estado español"

Actualizado 18/10/2018 0:03:48 CET

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha anunciado este miércoles que la Embajada griega en España va a cesar a su cónsul honorario en Barcelona, Fernando Turro, por "agraviar a la bandera del Estado español en la calle". "Eso un cónsul no lo puede hacer", ha remachado.

"Un ciudadano de a pie puede hacer lo que quiera porque aquí tenemos una libertad de expresión tan amplia que permite quemar la bandera nacional o la imagen del Rey, pero un cónsul no, y si me entero de que lo hace llamo al embajador y le pido el cese, pero a veces no hace falta porque el embajador se ha enterado y lo hace él mismo", ha dicho Borrell.

Fuentes diplomáticas han explicado que el Ministerio convocó hace un par de semanas al embajador griego en España para expresarle "malestar" por la conducta de éste cónsul honorario durante la Diada, y el embajador comunicó que sería cesado, aunque la destitución definitiva está pendiente de trámites que se están finalizando.

El motivo es que Turro participó en actos que, para el Gobierno, no son propios de un cónsul. A su participación en la Diada con una camiseta con la bandera independentista se suma el hecho de que en diciembre de 2017 estuvo en un acto fuera de España con el expresidente catalán Carles Puigdemont. A raíz de estos hechos, la introductora de embajadores, Caridad Batalla, citó al embajador griego en España y éste se comprometió a cesarlo.

El ministro ha hecho este anuncio durante su respuesta a la senadora de ERC Laura Castel Fort que, durante una comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE, le ha reprochado el cese de cónsules honorarios en Cataluña por su apoyo al independentismo.

El ministro ha puntualizado que los cónsules han sido cesados por sus respectivos embajadores. Los cónsules honorarios no son diplomáticos, tienen menos atribuciones que los cónsules de carrera y, con frecuencia, son ciudadanos del país de destino, no del Estado al que representan.

Esta es la primera ocasión que, con el Gobierno del PSOE, es cesado un cónsul honorario en Cataluña por motivos relacionados con el proceso independentista, pero con el del PP fueron cuatro los destituidos en los últimos años.

El último de ellos fue el de Finlandia, Albert Ginjaume, cesado en febrero por su embajada a petición del Gobierno español después de meses de avisos sobre sus actividades. Anteriormente habían sido cesados cónsules honorarios de Letonia, Xavier Vinyals --en 2016, por exhibir una estelada en la fachada del consulado--; el de Filipinas, Jordi Puig --que participó en una manifestación durante el paro convocado en Cataluña el 3 de octubre-- y el búlgaro Hristo Stoichkov.

El exfutbolista fue cesado en octubre de 2017 tras una aparición pública en la que tildó de franquista a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.