Borrell, sobre la decisión de la CUP de no presentarse a las europeas: "No encontrarán apoyo para el secesionismo"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha coincidido este domingo en una de las razones que la CUP ha alegado para no presentarse a las elecciones europeas de 2019. "En las instituciones comunitarias no encontrarán apoyo para el secesionismo", ha asegurado.

A través de un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha dicho que discrepa de la opinión que el partido catalán expresó este sábado sobre la Unión Europea.

Para la CUP, "las instituciones europeas" son las "máximas representantes del capitalismo, el imperialismo, el racismo institucional y la militarización de las sociedades" y, por tanto, un "espacio políticamente muy alejado" de su proyecto político.

"Discrepo de la CUP sobre que la UE representa capitalismo, imperialismo, militarismo y racismo pero es verdad que en las instituciones comunitarias no encontrarán apoyo para el secesionismo", ha escrito el ministro.

La formación tomó la decisión de no presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo en la reunión de su Consell Polític y su Grup d'Acció Parlamentari (GAP) en Artés (Barcelona), tras haber aplazado la decisión de ir o no a dichos comicios en el último Consell Polític celebrado el 10 de noviembre en Perpignan (Francia), donde no hubo acuerdo en una votación que requería mayoría absoluta