Borrell insta a Trump a "reconsiderar" la separación de familias en la frontera para evitar el "drama humano"

Publicado 20/06/2018 21:20:05 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, ha instado este miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, a "reconsiderar" la separación de familias en la frontera y así evitar lo que considera "un drama humano".

Borrell se ha expresado así en el acto '¿Refundar Europa?' celebrado en la embajada italiana, y al que también ha acudido el exministro de Exteriores Josep Piqué. "Hemos podido percibir el rechazo que han causado esas imágenes en la sociedad americana", ha señalado el titular de Exteriores, recién llegado de un viaje oficial junto a los Reyes por EEUU.

Para el titular de Exteriores, la separación de niños de sus padres sería "algo que no podríamos imaginar" en España, y por eso espera que Trump "reconsidere su decisión y retrotraiga la situación" para frenarlo.

LAMENTA LA SALIDA DE EEUU DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Por otro lado, Borrell también se ha referido a la salida de los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, anunciada este martes por la embajadora estadounidense Nikki Haley. "Lo lamento profundamente", ha asegurado.

Según el ministro, esta decisión no es sino "un paso atrás en la construcción de un orden mundial basado en el respeto de los Derechos Humanos. "Los argumentos que dan no me parecen consistentes, es una manera más de desvincular a los EEUU del orden mundial basado en criterios de justicia y equidad", ha remachado.