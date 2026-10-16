Bravo garantiza que el PP no bajará las pensiones: "Venimos a generar más economía, no a fastidiar a nadie"

El Vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, durante la tercera edición del Foro CREO, en el Hotel Westin Palace de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha insistido este jueves en que las pensiones son "innegociables" y ha garantizado que Alberto Núñez Feijóo no las bajará si llega al Palacio de la Moncloa, por lo que los pensionistas "tienen que estar tranquilos". Además, ha afirmado que su formación no llevará a cabo recortes si gobierna.

"No le van a bajar las pensiones. No le van a subir las cotizaciones sociales a los trabajadores. Venimos a proteger, a trabajar para mejorar, a generar más economía. No a fastidiar a nadie. Eso es Sánchez", ha declarado Bravo, que ha subrayado que las pensiones revalorizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Al ser preguntado si las pensiones también son innegociables si la economía no va bien, después de que él mismo dijera este jueves que el sistema es viable si la economía "es adecuada", Bravo ha criticado que desde el PSOE y el Gobierno se haya difundido un "corte manipulado" con sus declaraciones, citando expresamente al ministro Oscar Puente.

"Cuando me preguntaron por la actualización de las pensiones dije seis veces que las pensiones se actualizarán al IPC y además que hemos votado a favor", ha resaltado, para añadir que tienen que "trabajar para que la situación vaya bien pero las pensiones son innegociables".

Interrogado por un sistema mixto de pensiones como apunta Vox, Bravo ha defendido el sistema público de pensiones y ha recordado que en el Pacto de Toledo se plantó que fuera conforme a la subida del IPC. "Y el PP votó a favor", ha declarado en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.

"Cuando el Gobierno ha traído decretos de subir las pensiones al IPC hemos votado a favor. Y lo que es importante es que consigamos que nuestra economía vaya muy bien", ha manifestado, para insistir en que las pensiones son "innegociables".

DICE QUE FUE ZAPATERO EL QUE "CONGELÓ" LAS PENSIONES

Bravo ha recordado que solo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "congeló" las pensiones y ha añadido que el puso una cláusula de un mínimo de subida del 0,25 para que nunca más se congelasen, aunque el IPC fuera negativo.

"Como se va a poner en duda el pago de pensiones, si tenemos dinero para intervenir empresas privadas, por ejemplo, Telefónica, mala gestión por colocar amigos en Correos; 22 ministerios, 800 asesores, gente que hemos visto que cometía corrupción en los contratos de la administración pública, y todo lo que ha pasado en la SEPI", ha argumentado, para preguntarse: "¿Usted cree que no se puede coger el país, poner orden, y que los pensionistas estén tranquilos para siempre?".

Bravo ha criticado que al PSOE no le "interese" ahora hablar "del millón de viviendas" que faltan en España, aludiendo a los pisos de la pareja de la portavoz socialista, Montse Mínguez, o al de "abogados" en sus filas que "se dedican a desahuciar gente".

Al ser preguntado a qué se refería Feijóo cuando habló de sacrificios hace una semana y si está pensando en recortes, Bravo lo ha negado y ha dicho que lo que está defendiendo es que "merezca la pena trabajar" o "estudiar". "Al 99% de los españoles, la palabra sacrificio va innata a su día a día", ha indicado.

Bravo ha señalado que el único recorte será bajar de 22 a 14 ministerios y ha destacado que todos en algún momento determinado han necesitado la ayuda del Estado. "No va a haber recortes", ha abundado.