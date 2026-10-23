Bustinduy dice que Frente Amplio tendrá papeleta en todo el país pero Delgado alude a "geometría variable" por CCAA

1127898.1.260.149.20261023124316 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de la campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la papeleta de la coalición va a estar "a lo largo y ancho del país" en los comicios del 29N, con el telón de fondo de la renuncia a la provincia de Teruel planteada por la Chunta Aragonesista.

No obstante, el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, ha subrayado que Frente Amplio "funciona a través de una geometría variable en la que en cada territorio deciden qué es lo más oportuno", por lo que va a ser "muy respetuoso" con las decisiones que se tomen en cada comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, el ministro de Derechos Sociales ha esquivado el debate sobre si la formación tiene que renunciar a las provincias menos pobladas en favor del PSOE, que tendría a priori más opciones de maximizar el voto progresista y arrebatar escaños a la derecha.

Así y tras ser cuestionado por el choque entre socios en Aragón, donde Chunta apuesta por retirarse de Teruel mientras IU asegura que presentará papeleta aunque sea en solitario, Bustinduy ha afirmado que el discurso de Frente Amplio es "viviendas, salarios, pensiones".

Eso es el Frente Amplio. Esa es la papeleta que va a presentar el Frente Amplio a lo largo y ancho del país", ha enfatizado para instar a aprovechar la movilización que perciben en el electorado de izquierdas, gracias a la irrupción en el panorama de esta coalición y persistir en dejar "atrás todo el ruido" de las listas porque "no le importa a nadie".

"Lo que quiere la gente es que con solvencia, con determinación, defendamos los derechos de la gente trabajadora", ha insistido para celebrar que Frente Amplio empieza a "despegar" y eso ya se traduce en las últimas encuestas.

DELGADO NO QUIERE ENTURBIAR LAS NEGOCIACIONES CON SU OPINIÓN

No obstante, Emilio Delgado ha opinado que Frente Amplio opera a través de criterio de "geometría variable en la que en cada territorio deciden qué es lo más oportuno". Por tanto, él va a ser "muy respetuoso" con las decisiones que se tomen en cada territorio, recalcando que el suyo es Madrid y que el "voto útil" en la izquierda lo representa Frente Amplio.

Respecto a si apoya o rechaza que Frente Amplio se retire de Teruel o presente lista en esta provincial, el cabeza de lista por la capital ha dicho que su "opinión es irrelevante e incluso es mejor que me la reserve porque son negociaciones que están teniendo los partidos en cada territorio y no quiero enturbiarlas ni condicionarlas".